Iako se dogodio 2001. godine, o najvećem skandalu u istoriji televizije i dalje se priča. Čarls Ingram bio je bivši vojnik koji se takmičio u britanskoj verziji kviza "Želite li da postanete milioner?".

Dogurao je do miliona, ali od tog novca nije dobio ništa jer je njegovo varanje primećeno i sankcionisano. Foto: Jutjub printskrin/ Who Wants To Be A Millionaire?

Ingram, njegova supruga i njihov prijatelj osumnjičeni su da su osmislili plan kako bi varali tokom kviza, što ih je na kraju skupo koštalo.

Kviz "Ko želi da postane milioner?" osmislio je Britanac Dejvid Brigs, a kviz je vrlo brzo postao jedan od najpopularnijih TV formata u svetu. Do sada je kviz dobio oko 120 verzija širom sveta, prilagođenih različitim pravilima, nagradama i lokalnim kulturama. Britanska verzija, kao original, bila je posebno cenjena zbog napetosti i visokih nagrada, pa su mnogi želeli da okušaju sreću.

Najveća prevara na kvizu

Naime, Čarls, njegova supruga Dajana i prijatelj Tekven Vitok koristili su taktike varanja koje su uključivale kašljanje na tačne odgovore tokom cele emisije. Da je nešto sumnjivo primetio je Leri Vajturst, takmičar sa "brzih prstiju", i naknadno je to prijavio produkciji. Foto: Jutjub printskrin/ Who Wants To Be A Millionaire?

Jedan od sumnjivih trenutaka desio se na pitanju koje je glasilo: "Ko je izdao hit album 'Born to do it' 2000. godine?“ Ingram je isprva izabrao pogrešan odgovor, ali je nakon razmišljanja promenio mišljenje i odlučio se za tačan odgovor - Krejg Dejvid, iako je rekao da nikada nije čuo za njega. Na 14. pitanju, kada je trebalo da odgovori koji je grad projektovao baron Osman, Ingram je isprva bio siguran da je u pitanju Berlin, ali je bez jasnog razloga promenio odgovor na Pariz i bio u pravu. Foto: Jutjub printskrin/ Who Wants To Be A Millionaire?

Konačno, na poslednjem pitanju, gde se tražilo da imenuje broj čiji je zapis "jedan pa sto nula", Ingram je prvobitno izabrao pogrešan odgovor, ali se ponovo predomislio i označio tačan odgovor – "gugl“ (googol), broj po kome je i kompanija Gugl dobila ime.

Kazna umesto nagrade

Jedan od producenata kviza je kasnije izjavio da je sumnjao u prevaru jer je Ingram davao odgovore sa previše samopouzdanja i bez dovoljnog razmišljanja, što je neuobičajeno za ovako stresne situacije. Istraga je pokazala da je prevara stvarna, a bračni par Ingram je osuđen na 18 meseci zatvora zbog prevare i morao je da plati kaznu od 115.000 funti.

- Ako ste pomno pratili ovu emisiju, primetili ste da je njegovo ponašanje mnogo drugačije od ponašanja ostalih takmičara. Takmičar koji ne vara nikad ne bi rizikovao svoj novac ako nema pojma koji je odgovor. LJudi inače dolaze da osvoje novac, nebitno koliko je visoka svota, i ne rizikuju kako ne bi izgubili, pogotovo ako je već osvojeni novac ogroman - preneo je Index. Foto: Jutjub printskrin/ Who Wants To Be A Millionaire?

Ingrami nisu dobili ni dinar od kviza, a skandal je izazvao veliku medijsku pažnju. Par se našao u problemu i nekoliko godina kasnije kada su pokušali da prevare osiguranje. Čarls je otpušten iz službe nakon skandala i kasnije se posvetio pisanju knjiga.

BONUS VIDEO: