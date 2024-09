Ikona Svetitelja

Ovu vrstu ikone je uvek potrebno celivati u ruku.

Ikona Bogorodice

Kod Bogorodice, to je ispravno učiniti u ruku ili skutu.

Ikona Isusa Hrista

Kod Isusa Hrista, zavisi na koji način je ikona prikazana. Ukoliko je na ikoni samo glava, celivajte vlasi kose. Ukoliko je prikazano celo telo, učinite to u noge. Ako je ikona Isus Hrist do pojasa, učinite to u ruku.

