Jelena Karleuša je u emisiji "Puls Srbije" otvoreno govorila o sukobu sa Severinom, ističući da je pevačica sama sebi zatvorila vrata u Srbiji zbog nepoštovanja našeg naroda.

Karleuša je otkrila i kako je Severina pokušala da je povredi slanjem privatnih poruka njenog bivšeg muža, ali Jelena je na to odgovorila: "Nije me povredila".

Karleuša je osudila Severinino ponašanje, tvrdeći da je sama sebi zatvorila vrata u zemlji koja joj je pružila šansu za karijeru. Foto: ATA images/A. Ahel

- Ne mislim da je Severini zvanično zabranjen ulaz u Srbiju, ali ona je sama sebi zatvorila ta vrata. Ne možeš vređati jedan narod, prozivati ga na svaki način, a onda očekivati da te dočeka raširenih ruku. Beograd je epicentar Balkana, ovde se prave velike karijere, i nema mesta za one koji nemaju poštovanja prema Srbiji. Ništa nikad neće biti ispred moje zemlje, rekla je Karleuša.

Ona je još jednom potvrdila koliko joj je važno da brani čast Srbije i srpskog naroda, koji su više puta bili na meti Severininih izjava i stavova.

- Uvek ću voleti sve narode, ali Srbiju ću braniti po svaku cenu. Niko ne može da dolazi ovde, zarađuje u ovoj zemlji i usput je ponižava. To ne prolazi kod mene - izjavila je pevačica, očigledno uzbuđena zbog svega što se godinama događa. Foto: ATA images/G. R.

Karleuša se dotakla i lične prepiske koju joj je Severina poslala, pokušavajući da je povredi na privatnom planu. Ali Jelena, kao prava lavica, nije se dala slomiti.

- Još jedna stvar u vezi Severine, misleći da će da me povredi, kada sam joj se obratila da ostavi moj narod i zemlju na miru, poslala mi je prepisku sa mojim sada bivšim mužem. Nije znala da sam mnogo takvih dopisivanja ja dobila i da me ništa to nije iznenadilo. Tu se malo Severina zeznula, ali i to mnogo govori o njoj koja se dopisivala sa oženjenim čovekom.

(Kurir)

BONUS VIDEO: