Juče je objavljeno da je poznati bosanskohercegovački glumac Moamer Kasumović, najpoznatiji po ulozi Damira Fazlinovića u seriji "Lud, zbunjen, normalan", osuđen na godinu dana zatvora zbog krivičnog dela bludnih radnji nad maloletnikom.

Prema informacijama iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, pravosnažna presuda doneta je još 2021. godine, a Kasumović je tu kaznu otkupio za približno 36.500 KM, odnosno odnosno 2.181.555,61 dinar. Foto: Jutjub printskrin/Lud,zbunjen,normalan | ZVANICNI KANAL | FIST Pro

Zlostavljani mladić nije želeo da otkriva svoj identitet javnosti prilikom izjave koju je dao za medije, jer kako kaže, nije mu namera da on bude u fokusu, već ono o čemu govori, a to je da žrtava seksualnog nasilja ima mnogo, mnoge se stide i kriju i da im poruči da ne treba da ćute.

On je do detalja opisao šta se dogodilo i koja scena ga je podsetila na ono što je preživeo ranije, te je odlučio da prekine ćutnju: Foto: ATA images/Z. Milutinović

- Mislio sam da sam konačno prevazišao tu traumu i procesuirao ono što mi se desilo, počeo sam o tome da govorim i sa svojim prijateljima, a onda se desila predstava "Tiho tiše"...i jedna scena koja me je totalno podsetila na užas koji sam doživeo. Imao sam reakciju na tu scenu kada u kolima devojci spušta ruku na butinu, a ona to odbija. Nakon toga, usledila je poruka prestave, ispisana - DA LI STE DOŽIVELI NASILJE? U razgovoru sa dramaturgom koji je radio na ovoj predstavi, mojom prijateljicom Teodorom Marković, saznao sam, da je na toj predstavi greškom dva puta puštena ta poruka. Dakle znaci, sve me je upućivalo na to da je momenat da kaže, bilo je sad ili nikad, savršena prilika da olakšam svoju dušu - objašnjava ovaj mladić za Republiku i dodaje:

- Presuda je doneta još 2021. godine i to sam saznao nedavno i nisam osetio nikakvu pravdu jer je osuđen, a platio kaznu, zataškano sve, živi u Bjelom Polju, ne dolazi u Sarajevo i imao sam potrebu nešto da uradim, a nije bilo dokaza, jer se sve to desilo davno.

Republika