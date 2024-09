Prirodne gazirane vode su bogate otopljenim mineralima poput natrijuma, hlorida, kalcijuma, joda i kalijuma, čiji sastav određuje ukus i lekovita svojstva. Preporučuju se za hidrataciju tokom pojačanog znojenja te u slučajevima dehidracije.

Gazirana voda je osvežavajući napitak koji osim hidratacije ima i druge zdravstvene benefite:

PH vrednost gazirane vode je između tri i četiri, što je blago kiselo, ali ne utiče na ukupnu kiselost tela, kao što bi mnogi pomislili. Foto: Shutterstock

Mnogi to ne znaju, ali gazirana voda takođe može povećati nivo leptina i podstaći osećaj sitosti, što je čini korisnom za kontrolu apetita i podršku raznim vrstama dijeta.

Ipak, preporuka je da se velike količine mineralne vode ne konzumiraju odmah nakon intenzivne telesne aktivnosti ili treninga, kako bi se izbjeglo eventualno narušavanje ravnoteže elektrolita u organizmu.

Prema nekim studijama, gazirana voda zapravo pomaže da pročistite grlo i poboljšate sposobnost gutanja, što će pomoći vašem ukupnom varenju. Foto: Profimedia

U dvonedeljnoj studiji, 40 osoba koje su pile gaziranu vodu su češće praznili creva nego što je uobičajeno, zbog čega je 58% učesnika prijavilo smanjenje problema sa zatvorom, piše Eat This Not That.

Iako je istraživanje ograničeno, neki kažu da konzumiranje gazirane vode zapravo može da pomogne u poboljšanju zdravlja srca snižavanjem LDL (lošeg) holesterola i šećera u krvi, a istovremeno povećavajući HDL (dobar) holesterol.

Takođe je objavljeno da se procenjeni rizik od smanjenja srca tokom 10 godina umanjio za 35% kada se pije gazirana voda.

BONUS VIDEO: