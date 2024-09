Saša je zbog zdravstvenog stanja morao da otputuje u inostranstvo na lečenje.

Suzana Jovanović, Sašina supruga je u stalnom kontaktu. Prijatelji i saradnici su takođe uz njega sa nadom da će sve krenuti na bolje. Saša je pozvao decu da i kaže kako je sve stabilno i da nema potrebe za dizanjem panike u porodičnom okruženju ni u medijima. Foto: ATA images/A. Ahel

- Saša je sa porodicom non stop na vezi, što je i normalno jer se svi brinu i trude da budu dostupni za njega u svakom trenutku. Suzana non stop pita da li mu nešto treba, a deca zovu da pitaju šta kažu lekari o najnovijimi informacijama. Saša je sada iz bolnice zvao decu da im kaže da je sve u redu i da ne treba niko da se brine. Rekao im je da uvek treba svi da budu optimisti jer je to odmah jedan korak napred u odnosu na situaciju, kakva god ona da jeste - izjavio je izvor blizak Popoviću.

Podsećanja radi, otkad su se u maju pojavile fotografije na kojima se vidi da je bio zbrinut na Institutu za ortopediju na Banjici, ispred kog je viđen u kolicima, a noga mu je bila u gipsu do kolena, Popović je nestao iz javnog života. Suzana Jovanović odmah je izašla sa informacijom da je sve kako treba i da niko ne treba da širi paniku o Sašinom stanju.

- Suzana je opet rekla bliskim prijateljima koje izveštava o tome kako je Saša da ne prenose dalje informacije o njegovom stanju, kako ne bi došlo do medija to šta se trenutno dešava. Ona je rekla: "Sve je u redu za sada sa Saletom, samo mu je potrebno mnogo odmora. Ima jake terapije i normalno je da više odmara i leži. Bitno je samo da ne prenosite ništa od informacija da se ne bi bilo ko brinuo - rekao upućen izvor.

(Republika)

