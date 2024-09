Svoj talenat i posvećenost glumi pokazao je još na samom početku karijere, kada je kao veoma mlad započeo svoj put u industriji. Jedan od njegovih prvih projekata bila je serija "Stižu dolari", koja je bila izuzetno popularna u Srbiji i šire.

U jednoj prilici, Biković je podelio nekoliko zanimljivih detalja o tom projektu, otkrivajući da je honorar koji je tada dobijao bio skroman u poređenju s današnjim standardima.

- Najmanji honorar u karijeri sam dobio za ulogu u seriji 'Stižu dolari' - rekao je glumac za "Informer", otkrivajući da je za svaki snimajući dan zarađivao svega 40 evra. - To je danas cifra koju dobijaju statisti - dodao je on. Imao je oko 10 do 15 snimajućih dana godišnje, a novac koji je zarađivao pažljivo je skupljao kako bi mogao otići na letovanje. Foto: Profimedia

U seriji "Stižu dolari", Miloš je tumačio ulogu sina likova koje su igrali Dragan Gagi Jovanović i Banka Pujić. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je tada imao svega 16 godina, ali je uprkos tome ostavio snažan utisak na gledaoce. Govoreći o svom liku iz serije, Miloš se prisetio kako mu je danas zanimljivo, ali i pomalo smešno, kako je izgledao i kako se ponašao kao tinejdžer.

- Tom klincu bih odvalio šamarčinu - našalio se jednom prilikom, dodavši da je njegov lik bio izuzetno iritantan, što je zapravo bila poenta uloge.

Foto: Profimedia

- Čudno je kada vidiš - šta to sa dečkom nije u redu, kada ima takvu frizuru? - rekao je, prisećajući se s osmehom tog vremena. Uprkos tome što je bio početnik, Biković je pokazao zrelost, a serija mu je omogućila da stekne dragoceno iskustvo u svetu glume, koje mu je kasnije otvorilo vrata ka mnogim velikim projektima, kako u Srbiji, tako i u Rusiji, gde je postao zvezda. Naravno, ova uloga mu je omogućila da tako rano sarađuje sa velikanima naše glume, ali i da glumi u seriji Siniše Pavića.

Otkrio zašto se njegov brat zamonašio

Bikovićev stariji brat se posvetio Bogu i otišao u manastir. Foto: ATA images

- Moj brat je otišao u manastir kada je imao 22 godine, a studirao je s potomcima ruskih emigranata koji su došli u Srbiju nakon Oktobarske revolucije. Važno mi je da kažem da s njim pričam kao sa bratom, ali se uvek setim da je on ipak monah koji je svoj život posvetio Bogu. Ponekad, u razgovoru poželim da mu protivurečim, ali umesto toga, uvek mu kažem: “Razmisliću o tvojim rečima” - ispričao je Miloš tada za rusko izdanje magazina “Esquire” i objasnio zbog čega je njegov brat odlučio da život provede u manastiru.

- Objasnio mi je da nikada nije osetio takvu punoću života i da ju je pronašao jedino u dodiru sa Bogom. Kada je moja slava premašila sve ono što sam očekivao, sećam se da mi je brat rekao: “Sada više nisi bitan samo ti. Sada si postao simbol.” On je na neki način počeo da mi se divi, iako ja to nikada nisam očekivao jer je to neobično za jednog monaha. On dobro zna koliko i kada se ja lomim i sumnjam u sebe - ispričao je iskreno Biković.

