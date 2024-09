Aza Handžić tužila je pevača Halida Muslimovića 2020. godine jer joj, kako je tvrdila, nije vratio novac ni posle opomene koju mu je poslala preko advokata. Nakon četiri godine spor je okončan u njenu korist.

Vrhovni sud Republike Srpske doneo je konačnu odluku da je Halid Muslimović dužan da plati 89.462 konvertibilne marke Azi Handžić iz Prijedora, što u evrima iznosi 45.700 po važećem kursu.

U obrazloženju presude, koju je donelo veće u sastavu Gorjana Popadić (predsednik veća), Violanda Šubarić i Rosa Obradović, navodi se da je Handžićeva imala jasne dokaze o tome da joj folk pevač duguje pomenutu svotu novca. Pored toga, Halid će morati da joj plati i zateznu kamatu, počev od dana 19. januara 2014. godine, kao i troškove postupka od 9.048 konvertibilnih maraka, odnosno oko 4.600 evra.

Aza je Halida tužila 2020. zbog toga što joj nije vratio novac koji mu je pozajmljivala u periodu od 1996. do 2010. godine kako bi mu pomogla da se izvuče iz finansijske krize, jer je u tom periodu bila prijateljica njegove porodice. Nakon 2010. više puta mu je tražila pozajmljeni novac, a kako ga on nije vraćao, Handžićeva je 19. novembra 2013. godine poslala opomenu pred tužbu pevaču, na koju on nije reagovao. Dokazi da mu je davala novac na zajam jesu transakcije preko Vestern juniona i sveska u kojoj je Aza zapisivala koliko i kada je dala pare Halidu, a u kojoj se nalazi i njegov potpis kao potvrda da je primio sredstva. Sve to je uvaženo u prvostepenom postupku pred Osnovnim sudom u Prijedoru, dok je drugostepenom odlukom preinačena odluka i smanjen je iznos duga jer sudija nije uvažio pozajmljeni novac koji je Handžićeva slala ljudima iz bliskog Muslimovićevog okruženja. Međutim, Vrhovni sud je uvažio i ove dokaze i potvrdio presudu prvostepenog suda. Foto: D. Mišić

Aza je za Kurir rekla da je jako zadovoljna odlukom suda i da se nada da će joj Halid u što skorije vreme vratiti novac.

- Zahvaljući najboljem advokatu, gospodinu Draganu Tolimiru, mojim dragim prijateljicama Jeleni i Sonji, koje su bile pokretač i podrška ovog dugotrajnog procesa, Vrhovni sud Republike Srpske u Banjaluci 06. avgusta 2024. godine doneo je konačnu presudu u moju korist prema adekvatnim dokazima. Ovim putem želim da se zahvalim i Okružnom sudu u Prijedoru i Vrhovnom sudu u Banjaluci, a posebno cenjenim sudijama, na korektnom radu, u kojem se dokazalo da nije bitno ko si i šta si. Na sudu je sad dokazano da su bitni samo dokazi. Zato poručujem svima koji imaju potražnju, a imaju dokaze, da se jave mom advokatu. Proces traje, ali se isplati. Nadam se, a iskreno i očekujem od Muslimovića da će sad biti korektan i da će bez puno odugovlačenja vratiti moj novac. Sigurna sam da je dobrostojeći, pa ako nema keša, neka povrati poklonjenu imovinu na svoje ime i nek je proda i vrati dugove kako meni, tako i ostalima. Sva ta imovina je stečena u vreme pozajmice - poručila je Aza.

Podsetimo, pored Aze Handžić, Muslimovića su zbog dugovanja tužili i Ermin Erko Elezović (32.500 evra) i Sonja Bašić (oko 90.000 evra). Osim njih, u medijima su svedočili i Mirjana Ponjiger, koja je rekla da joj Halid nikada nije vratio dug od 5.000 dolara, kao i slavni bokser Anton Ante Josipović, koji je pevača optužio da ga je prevario za oko pola miliona maraka.

