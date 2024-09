Proslavljena glumica preminula je 20. septembar u 72. godini u Beogradu, a od Radmile Živković su se oprostile brojne kolege, prijatelji, poštovaoci i rodbina.

Glumičini najbliži, ćerka Bojana Bambić, bivši suprug Predrag Bambić i zet Milan oprostili su se od voljene Radmile.

Govor nad Radmilinim kovčegom držala je njena koleginica i prijateljica, Gorica Popović, kojoj je prethodno pozlilo u kapeli, ali je smogla snage da se oprosti od Živkovićeve. Foto: D. Cakić

Na umrlici među ožalošćenima, navedena su tri imena: njen prvi suprug Predrag, ćerka Bojana i izvesni Milan, zet pokojne glumice, koji se nije razdvajao od svoje supruge Bojane, Radmiline ćerke.

Foto: D. Cakić

Proslavljena glumica preminula je 20. septembra u 72. godini u Beogradu.

Podsetimo, prethodno u toku dana održana je komemoracija u Narodnom pozorištu, a okupio se veliki broj kolega, prijatelja i rodbine.

Na komemoraciji su govorili ministar kulture Nikola Selaković, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, kao i glumac Svetislav Bule Goncić. Foto: N. Skenderija

- Svi su ga u suzama ispraćali sa ovoga sveta, samo se on radovao. Tako je otprilike govorio pokojni patrijarh Pavle opisujući to zrnce u vremenu koje se zove ovozemaljski život. Nekada to zrnce završi kao prašina, a nekada je zrnce zlata kao što je to bila naša Rada Živković - poručio je Selaković, dodajući da Radmila "odlazi na bolje i lepše mesto":

- NJenoj duši i njoj samoj sigurno je lakše, lepše i bolje gde odlazi – na jedno bolje i večnije mesto. A nama ostaje da razmišljamo o tome koliko smo za života pokazali zahvalnost za ono što je radila - zaključio je ministar.