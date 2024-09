Voditelj Voja Nedeljković progovorio je o početku karijere i emisijama koje je radio na Trećem kanalu.

Foto: ATA images

Prisetio se anegdote sa početka karijere koja je vezana za poznatu glumicu Danicu Maksimović. Foto: ATA images

- Danica i ja smo to davno rešili... Sticajem okolnosti, radili smo "Trik šou", sestre Barudžije su bile u emisiji, Natalija Lučanin i Danica, ja mislim - kazao je prvo.

- Danica je došla u takvom stanju... Taj dan je njenom kolegi nastradao sin i kad si u tom mahu bio je potreban bilo kakav povod da piješ! Ona je kao profesionalac tog dana došla u emisiju koja je zabavnog karaktera, sa jedne strane je to za pohvalu, a celo njeno ponašanje je bilo više nego problematično, a to je živa emisija! Ko završi sa radom žive emisije zabavne... To je veoma teško - rekao je potom Voja.

- Ona je tu bila i sve je bilo u redu dok je nisu zvali novinari da je pitaju šta je tu bilo, ali je ona rekla bilo mi je dosadno, morala sam nečim da se zabavim. Ja sam onda rekao šta je i kako je, međutim Danica Maksimović i ja smo pre par godina pričali i prisetili se toga sa smehom. Da se to desilo 2021., a ne 1991. mi bi od toga pravili skandal koji bi išao na sve strane, ali ne, mi smo to sakrivali, to je doza koja nam nedostaje. Ja sam u ranijim intervjuima pričao da se plašim da će 21. vek biti vek nasilja i nažalost se potvrđuju moje reči - bio je isklren voditelj za "Novu".

Danica, inače, ne izbegava da priča o velikom poroku sa kojim se borila, a kako kaže, najveća joj je životna pobeda to što ga je savladala.

