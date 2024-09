Glumica LJubinka Klarić zbog bivšeg muža Nebojše Jovanovića napustila je domovinu i započela nov život preko okeana, ali brak, nažalost, nije uspeo.

LJubinka je sina Kostu dobila u braku sa Nebojšom, finansijskim konsultantom koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Foto: ATA images/A. Ahel

Glumica je nedavno za domaće medije pričala o odvajanju od sina Koste (14), koji je nakon teškog perioda i borbe protiv zavisnosti od video igara, odlučio da se odseli iz Srbije i počne da živi sa ocem u Americi. Foto: ATA images/A. Ahel

- Sam dokaz da nismo u tom smislu vezani, posesivno, jeste da je Kosta otišao u Ameriku u junu kod tate i tamo upisao 8. razred i odlučio je da nastavi školovanje tamo. Grozno sam sve to podnela, još uvek podnosim, ali on je toliko srećan tamo, on kaže da nema šta da traži ovde pogotovo posle događaja koji su se desili. Rekao mi je da nikada nije pripadao ovde i da zna da će mu tamo biti bolje. Otišao je, bilo je teško. Prvo nisam razumela, trebalo je da bude raspust, a on je upisao školu. Jako mi nedostaje, naravno, zato što smo bili usmereni jedno na drugo, a onda isključite taj trenutak roditeljske sebičnosti i kažete "Ko sam ja da mu stajem na put sreći?" - rekla je LJubinka Klarić za "Novu".

