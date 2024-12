Jelena Karleuša poslednjih dana trpi napade na društvenim mrežama zbog svojih stavova koje bez ustručavanja iznosi u javnosti, ali i podrške koju je javno dala predsedniku Aleksandru Vučiću. Foto: ATA images

- Nika je poznata širom javnosti. Tužno je što dete odrasta, kao i ona. Postala je poznata po odbrani majke od hejtera. To je strašno, a moj narod napada moje malo dete na takav način, da je ona postala heroj zbog odbrane majke, i to bez ikada da je upotrebila ružnu reč - rekla je Karleuša gostujući u Kolegijumu na Informer TV, pa dodala: Foto: ATA images

- Moj uslov je bio, kada je Nika otvorila TikTok, da mi obeća da neće koristiti ružne reči. To je jedno divno i vaspitano dete koje odrasta pod velikim pritiskom, a našla je način da me odbrani. Da vidite šta joj pišu u inboxu. Atina je morala da obriše Instagram kada se desio Ribnikar, i to sve zbog mojih stavova - otkrila je Karleuša.

(Informer)