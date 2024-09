Zdravko je u braku od 2001. godine sa prelepom Aleksandrom koja mu je podarila dve ćerke - Unu i Laru.

Aleksandru ne viđamo često u javnosti, a veruje se da je razlog za to neprijatan događaj iz prošlosti.

Pevač je od pojavljivanja na muzičkoj sceni imao veliki broj obožavateljki, pa je tako doživljavao i neprijatnosti. Jednu će pamtiti dok je živ:

- Mnogo toga sam prošao i doživeo u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posekla ju je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posledica. To je bilo davno, ali se i dan-danas sećam toga. Moja žena drugih većih neprijatnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i smatram da žena i deca treba da budu daleko od očiju javnosti – izjavio je Čola u jednom intervjuu, piše Express.ba.

Pevač je istakao da je dobro u svemu tome što njegova zakonita supruga nije ljubomorna, pa se sve dobro završilo:

- Sećam se da je jedna preskakala balkone u Mađarskoj da bi ušla kroz moj prozor. Mogla je da pogine. Sarajevske novine pisale su o devojkama koje su se kao miševi pele uza zid do moje sobe. Bilo je i upadanja u sobu. Pokojni Davorin Popović me je zezao kako me je neka devojka poljubila i pala u nesvest, a ja nisam imao pojma jer je nisam video od gužve. Kaže mi Davorin: „Dođe, poljubi ga i, ooop, pade!“ Tih izliva emocija i strasti bilo je dosta - prisetio se Čolić pre par godina.

Poznati pevač Zdravko Čolić nedavno je prodao svoju porodičnu vilu na Košutnjaku za više od milion evra.

BONUS VIDEO: