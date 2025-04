Metju Mekonahi prisustvovao je tradicionalnoj humanitarnoj svečanosti Mack, Jack & McConaughey Gala, čiji je cilj prikupljanje sredstava za pomoć deci. Pored ove večere humanitarna organizacija koju je glumac osnovao sa umetnikom DŽekom Ingramom i slavnim trenerom Makom Braunom, tokom godine preko koncerata, modnih revija i sličnih događaja, pomaže da se sakupi novac za mališane koji vode borbe sa raznim bolestima.

Oskarovac Metju Mekonahi (55) veoma posvećen ovom velikom cilju, a u tome mu pomaže i supruga Kamila Alveš (42). Čuveni par bio je u društvu svoje dece, Levija (16), Livingstona (12) i Vide (15).

Ćerka slavnog glumca nosi slovensko ime. Vida je boginja leta, lepote, ljubavi, sreće. Značenje imena je sledeća: vidljiva, moćna kao i ona koja slavi život. Foto: Profimedia

A stariji sin Levi već je počleo da se bavi glumom. Metju i Kamila podržali su svog naslednika da krene u svet šoubiznisa u najranijoj mladosti, nakon što su dugo decu držali dalje od javne sfere pa ili su im ambicije sve vreme bile drugačije ili jednostavno podržavaju talenat i želju svog sina koji je postao još jedna "nebo beba" na svetskoj sceni, kako se inače ovu deca poznatih ličnosti koja, ma koliko da bila talentovana ili ne, imaju daleko veće šanse da se dokopaju pozornice od ostalih. Levi bi svojim umećem mogao da postane ime za sebe, ali ima vremena. Foto: Profimedia

Metju Mekonahi je dokazao glumački dar, ali i to da voli našu zemlju, pa je Božić ove godine slovio u duksu sa našom zastavom, i sa inicijalima selektora Dušana Vemića. To je prikazao na Instagramu da vidi ceo svet pa je oduševio naše ljude. On je inače veliki fan Novaka Đokovića kog je uživo bodrio na US Openu 2023. kada je srpski teniser pobedio u finalu Danila Medvedeva.

I njegova supruga je veliki ljubitelj belog sporta, a on je pored brojnih titula koje mu je donela glumačka karijera poneo i ovu "Matija, Srbine".

