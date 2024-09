Pevačica Olja Karleuša progovorila je slavnoj prezimenjakinji Jeleni Karleuši. Olja je privukla veliku pažnju kada se početkom dvehiljaditih godina pojavila na sceni "Granda", a tom prilikom mnogo se spekulisalo o njenim rodbinskim vezama sa balkanskom zvezdom Jelenom Karleušom.

Pevačica je izbegavala da govori o njihovom odnosu, istakavši da su dalji rod, kao i da je u početku, zbog poređenja, želela da se predstavlja samo imenom. Foto: ATA images

Ipak, sada je na jednom prestoničkom dešavanju progovorila o slavnoj "maloj od skandala".

- Bilo bi glupo da bilo ko kaže nešto loše o ženi koja je trenutno na svom vrhuncu i zenitu. Može to nekome da se dopada ili ne, ali biti 30 godina aktuelan gotovo je nemoguća misija. Svako ko se bavi preduzetništvo zna odlično šta znači biti toliko godina na vrhuncu. Ne osporavam ništa što radi, sve radi kvalitetno i dobro, nas dve se privatno ne družimo, niti čujemo, ali to koliko su posećeni njeni nastupi govori koliko ona to dobro radi - istakla je Olja, prenosi Srbija Šou-biz.

Foto: ATA images/A. Ahel

Podsetimo, Olja Karleuša je svojevremeno o povezanosti sa Jelenom ovako govorila:

- Specifično je prezime. Mi smo Ličani. Dalji rod. Ja prvo nisam htela da krenem kao Olja Karleuša, jer sam razmišljala da će me vezivati za Jelenu, pa kako ću, šta ću? Onda, na nagovor drugarice, ostala sam pri tome. To mi je bilo dobro, pogotovo na početku, jer onaj ko je voleo Jelenu, počeo je da razmišlja o meni negativno: "Jao, vidi je, hoće da se šlepa", a onaj ko je nije voleo, rekao bi: "Jao, vidi ova divna žena!" - rekla je Olja. Foto: ATA images

- Svakako je bilo intrigantno i izazvalo je pažnju, samo što smo mi toliko dijametralno različite u tome da nije postojao nikakav rivalitet, niti bilo šta. Svako je bio za sebe - završila je Olja.

(Informer)

