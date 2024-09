Milan i Sandra se na ovu temu nisu oglašavali, a glumac je rekao da "nema nikakav komentar".

I glumac i njegova izabranica u prošlosti su sa puno ljubavi i poštovanja pričali jedno o drugom. Kalinićeva supruga je svojevremeno progovorila o braku sa glumcem i otkrila nepoznate detalje iz njihovog života. Sandra je govorila o početku ljubavi sa glumcem i istakla je da je Milan okružen lepim ženama koje se bore da budu u njegovom društvu.

- Nas dvoje smo prvo bili prijatelji, pa smo se zabavljali godinu i po dana, posle čega smo odlučili da uspemo. Onaj ko kaže da za tolike godine braka nije bilo teških trenutaka, taj laže jer to nije moguće. Obe strane moraju da pređu preko mnogo toga - počela je priču Milanova supruga za Story. Foto: Instagram printskrin/kalinic.milan72

- Naravno, žene su tolerantnije, a posebno kada muškarac ima poziv kao moj suprug. Milan je stalno na meti, voli da daje komplimente i okružen je lepim ženama koje se otimaju da budu u njegovom društvu jer je zabavan i šarmantan - rekla je Sandra.

Inače, Sandra i Milan su 18 godina u braku i imaju dvoje dece. On je svojevremeno pričao o njihovom odnosu.

Foto: Instagram printskrin/kalinic.milan72

- Naravno, bilo je i vrlo teških sekundi, ali zbog onih lepih svaku bih ponovio. Ko bi rekao da to kaže neko ko je, svojevremeno, tvrdio da je brak “nenormalna pojava”… Isto govorim i danas, ali mnogo je toga na šta smo naučeni. Ne idemo goli ulicom jer smo naučeni da to ne radimo, mada je našim dalekim precima to bilo normalno. Kada sa više aspekata posmatraš brak, dolaziš do zaključka da to nije nešto što nam je blisko, pogotovo muškarcima. Da mi nije ovako kako jeste i da, pre svega, u Sandri nemam prijatelja, odavno bih se vratio „muškoj prirodi“. S druge strane, misleća smo bića, socijalna, znamo da svoje nagone dovedemo u red, pa radimo i ono što se kosi sa iskonskim porivima. Na početku, kada smo se Sandra i ja "muvali", nisam tada mogao da znam kakav je čovek. Sada, kada je prošlo mnogo godina, srećan sam što pored sebe imam pravog prijatelja, odličnu majku svojoj deci. Posebno me iznenađuje kakav odnos ima sa mojom porodicom. Ima osećaj da moja majka trenutno više voli Sandru, nego mene. Sa druge strane, i ja se odlično slažem sa njenom porodicom - kazao je svojevremeno Milan, pa otkrio tajnu svog dugog braka.

- Pitaju me šta je tajna. Evo ovo, kad se posle 16 godina sa vama i dalje ovako smeje. To je TAJNA - napisao je ispod fotografije, objavljene baš povodom godišnjice, preneo je "Story". Foto: ATA images/Antonio Ahel

- Kada kažu da je neko zaljubljen kao prvog dana to je laž, to je nemoguće, strast i zaljubljenost vremenom izblede. Sandra i ja smo toliko dugo zajedno i sve više i više uživamo, ali kako vreme prolazi sve smo veći prijatelji, smejemo se još više nego pre i dopunjujemo. To su retke stvari koje mi imamo jer gledajući druge ljude shvatam da su mnogi zajedno samo formalno, ili da su iz nekih razloga izgubili ono 'nešto' i da više nije to to - izjavio je jednom prilikom Milan.

- Nema osobe, ajde muškarci, ne bi sigurno pričali meni jer sam joj muž, ali interesantno je kako svaka žena, žene koje fenomenalno izgledaju, kako se oduševljavaju i dive mojoj ženi. Ali meni to ne treba niko da kaže, ja gde god da se pojavim sa Sandrom, koliko god tu ima prelepih žena, moja Sandra je ili najlepša ili među dve, tri najlepše, ja sam subjektivan, stvarno je tako. Što je starija sve bolje izgleda. Mislim, ni ja nisam loš, imam 50 godina. Držimo do sebe. LJudi kroz ceo život treba i fizički da se sviđaju jedno drugom, ne treba da se unakaziš. To su sve sitnice koje se sklapaju i koje mogu da dovedu do negativnih ili pozitivnih stvari. U našem slučaju su pozitivne - bio je iskren voditelj za "Grandonline".

BONUS VIDEO: