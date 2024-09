Glumica i pevačica Barbra Strajsend (82) oprostila se od kantri muzičara i glumca Krisa Kristofersona, koji je preminuo pre dva dana. NJih dvoje, kao što je poznato, glumili su ljubavni par u čuvenom mjuziklu i romantičnoj drami "A Star Is Born" iz 1976. godine.

- Prvi put kada sam videla Krisa kako nastupa u klubu "Trubadur" u Los Anđelesu, znala sam da je on nešto posebno. Bos i drndajući na gitari, on je izgledao kao savršen izbor za scenario koji sama razvijala, a koji je na kraju postao film "A Star Is Born" ("Zvezda je rođena"). Foto: Jutjub printskrin/biggestkkfan

U filmu smo Kris i ja pevali pesmu koju sam napisao za glavnu ljubavnu temu filma, "Evergrin".

Na mom poslednjem koncertu 2019. u londonskom Hajd parku, zamolila sam Krisa da mi se pridruži na sceni da otpeva naš drugi duet iz filma "A Star Is Born", "Lost Inside Of You". Bio je šarmantan kao i uvek, a publika ga je obasipala aplauzom. Bila je radost videti ga kako dobija priznanje i ljubav koju je tako bogato zaslužio.

Moje misli su uz Krisovu ženu Lizu za koju znam da ga je podržavala na svaki mogući način - napisala je Barbra na Instagramu.

