Voditelj Vladimir Vlada Stanojević je bio omiljeno lice emisije "City", a na njegov uspeh je pala senka 2015. godine kada je zbog fizičkog nasilja nad tadašnjom devojkom Anamarijom Žujović završio na sudu.

Slučaj i dalje nije okončan, jer se čeka njegov povratak u Srbiju.

Od 2016. godine, nekadašnji voditelj živi i radi u Las Vegasu u kome se nedavno i oženio.

Vladimir Stanojević je nakon nekoliko godina u podkastu "Only in America with Mina".

- Ta situacija je dosta uticala da dođem u Ameriku.. Došao sam da se odmorim od svega i sklonim od stresa, a sticajem okolnosti sam ostao. Radio sam u medijima, pisanim i tabloidima... Priznaćeš, mnogo je interesantnije da se napiše da je neko pobegao i da je na poternici, nego otišao je da se odmori i ostao. Hajde da vidim gde je ta poternica. Živim i radim u Americi, imam američke papire, ne bi ljudi valjda dali to nekom kriminalcu sa poternice. To je budalaština...LJude ne mogu da krivim jer ne znaju šta je istina, oni samo vide ono što je plasirano - govorio je Vladimir i dodao da li ima strah od vraćanja u Srbiju:

- To zastareva naravno, ja ne bih otišao da ne znam šta me tamo čeka, naravno da će biti sve okej. Dočekaće me tamo sa trubačima, a ne sa policijom.

