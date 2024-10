Voditeljka Suzana Mančić od prošle godine je i zvanično u penziji, a sad je otkrila i kolika su joj mesečna primanja.

Suzana priznaje da joj nije uvek bilo lako, ali da je uprkos maloj penziji, zadovoljna onim što trenutno ima.

- Nekad imaš novca pa sebi priuštiš nešto što želiš, ali i nemati nije strašno. Strašno je kad nemaš za lek, za neke osnovne stvari, ali hvala Bogu, penzija stiže. Nekom sam se izlanula kolika mi je penzija, onda su portali goreli kao "skandalozno kolika je penzija Suzane Mančić, 53.000". Pa dobro, za ne daj Bože, žive ljudi od tolike penzije, rekla je Suzana i dodala da je uvek racionalno trošila novac koji zaradi. Foto: ATA images

Suzana je istakla i da je ponosna na sve što je za 50 godina rada stekla.

- Imala sam racionalni i štedljivi momenat, da ne kažem piroćanski. Pola sam trošila, pola stavljala sa strane, tako da sam u životu uglavnom sticala. Od te penzije može da se živi, pogotovo kad radiš još nešto sa strane, rekla je Suzana.

Voditeljka je otkrila i kako zamišlja kraj svoje duge karijere.

- Imati jednu tako dugu karijeru, a pri tom nedefinisanu, je nešto na šta sam ponosna. Počela sam sa muzikom, pa sa televizijom, onda se desio Loto. Dobro, bila je i pauza i to po nekoliko godina. Ali volela bih da završim karijeru sa nekom lepom pesmom. Ja u kući imam dobro tekstopisca, a to je moja ćerka Teodora koja mi kaže da moram emotivno da se angažujem. Sad to čekamo, radi se na tome, priznala je Suzana.

(Grand)

BONUS VIDEO: