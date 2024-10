Muškarac se oglasio na društvenoj mreži Redit i objavu je naslovio ovako: "Iskritikujte moje mesečne troškove".

- Mesečno mi odlazi 2.000 - 2.500 evra i smatram da živim ok ali nikako luksuzno. Pri tom živim na selu (žena, dete i ja). Voleo bih da dobijem perspektivu od drugih ljudi, da li u nečemu preterujem, ili je ovo manje-više postala cifra sa kojom prosto možeš da očekuješ neki normalan život i to je to. Zato sam odlučio da ovde iznesem moje prosečne mesečne troškove pa ih slobodno kritikujte, dajte savete, ili makar uporedite sa vašim - napisao je muškarac.

Naveo je da su mu to manje-više fiksni troškovi koje ima svaki mesec i da oni iznose oko 1.500 evra.

- Preko toga potrošim svaki mesec od nekoliko stotina do 1000+ evra na razne random troškove koji su se pojavili taj mesec. To najčešće bude gomila sitnijih troškova tipa privatno lečenje, kupovina raznih sitnijih stvari, nešto za kuću, ponekad najam spremačice i tako dalje, ali bude i krupnijih, npr. putovanje, registracija auta... Zavisi od meseca do meseca.

- Za kraj da napomenem da vozim auto star 15 godina, nemam poroke, ne idem na luksuzna putovanja, ne nosim fensi odeću, bukvalno neko na ulici da me vidi rekao bi totalni prosek. Jedino gde ne štedim je hrana i dajem dosta na kiriju jer smo hteli da imamo celu kuću za sebe - objavio je.

Brojni korisnici su komentarisali njegovu objavu. "Ovo bih nazvao optimizovanim životnim stilom. Ovo stanje je po meni realno za našu srednju klasu", "Ne vidim nigde nikakvo bahaćenje iskreno. Da li može da se smanji i sreže? Može sigurno, ali pitanje je da li je vredno kvaliteta života... Ako hoćeš da prištediš najbolja stvar ti je da staviš random troškove na papir i vidiš da li je tu bilo nekih nepotrebnih stvari koje se ponavljaju mesečno", "Kirija za kuću na selu 400 evra? Šta je to, Fruška gora?", samo su neki od komentara.

