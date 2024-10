Nova igrana serija "Nobelovac" počinje sa emitovanjem 5. oktobra. Ključne trenutke života našeg pisca u osam epizoda pretočio je Tihomir Stanić koji je glumio samog Ivu Andrića, zatim Ivan Velisavljević i Vladimir Roganović.

Foto: Vikipedija/S. Kragujević/Javno vlasništvo

Serija "Nobelovac" vraća nas u 1961. godinu i prati priču o pripremi i odlasku u Stokholm na dodelu Nobelove nagrade. Paralelno sa nagradom, serija se bavi Andrićevim detinjstvom, književnim delom, diplomatijom, pa i ljubavnim životom slavnog pisca koji je uvek bio tajnovit.

O poznanstvu sa njim progovorila je i Mira Adanja Polak. Foto: ATA images

- On je bio pacijent moga oca. Moj otac je meni govorio da je on izuzetno dosadan čovek. On je rekao: "To je čovek koji je ćutljiv, retko komunicira..." Uvek sam molila oca da me odvede da ga vidim - otkrila je Mira gostujući na Blic TV, pa dodala:

- Jednom prilikom sam njega upoznala i sela tu. Nisam sa njim razmenila nijednu rečenicu. Oni su razgovarali nešto između sebe.

Mira Adanja Polak je otkrila i kakav utisak je na nju ostavio susret sa srpskim nobelovcem.

- Na mene je ostavio utisak jedne veoma privatne osobe... Pitanje je koliko je on uopšte bio zanimljiv kao osoba. Da l' bi on meni bio zanimljiv? Jedno je šta mi govorimo o drugima, a retko ko zna suštine ljudi - zaključila je.

