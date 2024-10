Tokom dva i po sata, jutjuber i pop diva prošli su mnoge teme koje su intrigirale, ali i nasmejale 180.000 gledalaca.

Ipak, ono što je sve zaprepastilo jeste izjava Jelene Karleuše da je Baka Prase navodno imao intimni odnos sa Lepom Lukić.

- Lepa, molim te, ja sam se zezala. Volim te, obožavam, te. Još sa tobom da idem na sud, samo sa tobom od pevačica nisam bila na sudu. Šalila sam se - istakla je JK u potkastu kod makedonskog jutjubera Stefana Lazarova, pa dodala:

- Ona se naljutila. Lepa, ja sam samo rekla da si videla Baku Praseta i da si čula svašta za njega. Mislim da nema pojma šta sam ja rekla, nego da su joj novinari preneli neku glupost - govori Jelena, pa poentira:

- Ako pogleda, shvatiće o čemu se radi. Obožavam te, Lepa, veliki pozdrav za tebe - završila je Karleuša na ovu temu.

Lepa zapretila tužbom

- Odlikovao me je predsednik države Aleksandar Vučić, trajem toliko koliko trajem bez mrlje u karijeri, kako možete da me degradirate takvim bljuvotinama? Kako možete da me zovete zbog bljuvotina Jelene Karleuše? Daj bože da njoj traje karijera koliko meni traje i da se posveti pesmi, a ne ovakvim stvarima. Ne želim ni da znam detalje toga što je rekla niti da pustim da me to otruje. Pustite me da umrem na miru i dostojanstveno bez da me uznemiravate takvim lažima. Čime sam ja zaslužila da mi se u ovim godinama kači svaka budala.Trpela sam i ćutala o svakakvim aferama dok sam bila mlada, a sad je stvarno dosta. Poštujte to što ostavljam iza sebe jednog dana kada umrem ako već drugi ne poštuju mene i sve što sam uradila za kulturu ove zemlje - zaključila je Lepa za Alo!.

