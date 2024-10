Pevačica Jelena Karleuša gostovala je u jednom podkastu, te govorila o "Zvezdama Granda", ali se osvrnula i na zdravstveno stanje Saše Popovića. Foto: ATA images/M. M.

Pop diva je otkrila da li bi se vratila u "Zvezde Granda".

- Mnogo sam volela "Zvezde Granda" i kada se sve ono desilo, kada smo prekinuli saradnju... Prekinuli smo saradnju zato što sam ja posle šest godina prvi put zatražila honorar, do tad sam radila besplatno tu emisiju, nisam ni dinara uzimala i prvi put kad sam potražila novac tada je Saša Popović pozvao Cecu koja je pristala za neke male pare to da radi i mene je to razočaralo i baš sam se isplakala tada - priznala je Jelena, nakon čega se osvrnula na zdravstveno stanje Saše Popovića. Foto: ATA images

- Saša je bolestan. Ne znam da li je to moje da uopšte pričam javno da mi ne zameri, ali jako je bolestan. Mislim, pretpostavljate o čemu je reč - rekla je Karleuša u podkastu kod makedonskog jutjubera Stefana Lazarova.

