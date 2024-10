Nakon što je Karleuša napustila "Zvezde Granda", njihov odnos se ohladio, a sada je pop diva otkrila i razlog prekida prijateljstva sa Šerifovićevom.

Foto: ATA

- Mene je povredilo to... Bila sam uz nju i u dobru i u zlu, uvek velika podrška njoj tokom čitave karijere i smatrala sam je za prijatelja, ali uvek kad je bio neki problem vezan za mene, ona to nije bila meni. Kap koja je prelila čašu vezano za Mariju i meni, kada je lajkovala jedan jako ružan komentar na Twiteru, gde se ja vređam. Prvi lajk je bio njen - otkrila je Jelena Karleuša i dodala:

- To je bila samo kap jedna koja je prelila već punu čašu kad je reč o njoj. Uvek ja sam bila ta koja je njoj davala komplimente, bila joj podrška, u Zvezdama Granda joj bacala loptu da može da vrati... Evo sada ona kako mene nema, nema tu funkciju više, nije to to. Ona više nema dobrog sagovornika. Desilo se šta se desilo, ja sam samo podvukla crtu. Foto: ATA images/M. M.

- To me je baš puno zabolelo. Možda zvuči kao malo, ali u tom momentu kada sam ja doživljavala jedan strašan linč, to je bila ova godina kada su mi izašli albumi, kad su mene linčovali jer sam branila od napada našeg predsednika, najmanje što sam očekivala od prijatelja je da se pridruže tome, pa makar bio i taj jedan lajk - poručila je Karleuša u podkastu u kod makedonskog jutjubera Stefana Lazarova.

Takođe, Karleuša je otkrila da je prolila dosta suza zbog pomenute situacije, a u podkasku se rasplakala kada ju je iznenadio prijatelj kog nije videla sedam godina i koji je govorio o njenoj pokojnoj majci Divni Karleuši.

BONUS VIDEO: