Jelena Karleuša i Baka Prase nedavno su održali zajednički lajv koji je bio humanitarnog karaktera.

Tokom dva i po sata, jutjuber i pop diva prošli su mnoge teme koje su intrigirale, ali i nasmejale 180.000 gledalaca.

Ipak, ono što je sve zaprepastilo jeste izjava Jelene Karleuše da je Baka Prase navodno imao intimni odnos sa Lepom Lukić. Foto: ATA images/A. Ahel

Pop diva je sada iskoristila priliku da se javno obrati starijoj koleginici:

- Lepa, molim te, ja sam se zezala. Volim te, obožavam, te. Još sa tobom da idem na sud, samo sa tobom od pevačica nisam bila na sudu. Šalila sam se, istakla je JK, pa dodala:

- Ona se naljutila. Lepa, ja sam samo rekla da si videla Baku Praseta i da si čula svašta za njega. Mislim da nema pojma šta sam ja rekla, nego da su joj novinari preneli neku glupost, rekla je Jelena.

- Ako pogleda, shvatiće o čemu se radi. Obožavam te, Lepa, veliki pozdrav za tebe - završila je Karleuša na ovu temu. Foto: ATA images/A. Ahel

Lepa se sada oglasila za medije i rekla da je upućena u to što se desilo tokom sinoćne večeri, i da se tužba zapravo nije ni desila. Foto: ATA images

- Advokat me je zvao sinoć u 23 sati on je to sve pratio, i preneo mi je da mi se Jelena izvinila, objasnio mi je da se šalila i da ako to sve pogledam shvatiću o čemu je reč. Nisam je ni tužila, jutros je sve trebalo da se pokrene, ali nakon toga što sam čula, odustala sam, istakla je pevačica, a zatim dodala:

- Fino od nje što se izvinila, onda nemam razloga da je tužim više, Karleuša se javno obratila obajsnila kako je sve ispalo, Prasence je sve demantovao, a ona da se nije izvinila dobila bi tužbu, rekla je ona i za kraj razgovara istakla:

- Došlo joj je iz guze u glavu, niko nema više da me čačka, šta ima da je tužim, zaključila je Lepa Lukić

(Alo)

BONUS VIDEO: