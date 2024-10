Voditeljku je zanimalo da li je saznala da je Duško nekada prevario i ako jeste zašto ga nije ostavila.

- Zato što smatram da prosto neke stvari treba da budu u četiri zida i ako izađu na videlo, bračni drugovi treba da zajedno budu u tome. Ne znam da li me je varao, nisam imala dokaze - izjavila je Jelena, a onda je nastao muk nakon njenog priznanja: Foto: ATA images/M. M.

- Ja sam njega varala onog momenta kad sam bila sigurna da ne voli ni on mene, niti da ja volim njega. Onda to više ni nije bila prevara, niti sam ja osećala da varam. Ne možeš da varaš nekog ko te ne voli i koga ne voliš, to nije prevara, to je veliko ništa. Foto: ATA images

Jelena Karleuša je odgovorila i na pitanje zašto je ostala toliko u braku, ako nije bila srećna:

- Ja sam kući dolazila godinama unazad i bila je ista situacija. Ništa se kod mene nije promenilo nakon razvoda. Taj dan nije u mom životu preterano drugačiji od svih godina unazad. Nisam osetila ništa, čak ni olakšanje. Mene je kao ženu najviše bolelo to što se neko za mene nije borio da me ne izgubi, kao što sam se ja borila da taj brak opstane. Da se nisam borila, taj brak bi trajao par meseci. Presudni momenat je bio kada sam shvatila da se neko ne bori za mene i brak i da postoji neka bolja opcija. Tog momenta ja sam pustila. Sve je do ljubavi, kada te neko voli, neće te pustiti - istakla je, pa nastavila: Foto: ATA images

- Ja smatram da Duško nije znao da me voli onako kako treba. On je možda voleo onako kako je bio njegov maksimum. Ako ja tebi moram da objasnim kako da me voliš, šta da mi kažeš, ako ja tebe moram da ubeđujem da sam vredna tvoje borbe za mene, čemu to. Došla sam u životu do sitacije da su se uloge promenile, od toga da je neko lepio moje postere po zidu, do toga da mi kaže da sam ja niko, a on neko. Očekivanja su bila da sam ja trojfej, ali ja nisam trofej, nego biće koje puno pruža i zauzvrat traži isto to. Nisam predmet koji će da ti sija i hrani ego, ja sam biće koje je gladno ljubavi.

(Mondo)

