S druge strane, u periodu dok se snimala "Bela lađa", Milenko Zablaćanski je tragično nastradao, Petar Kralj je preminuo pre kraja snimanja serije, a Milan Lane Gutović zbog sukoba sa produkcijom nije ostao u seriji do kraja, pa ni ta serija se nije završila kako je bilo planirano.

Interesantno je da je baš u jednoj anegdoti iz privatnog života Predraga Smiljkovića, Siniša Pavić pronašao inspiraciju za seriju "Porodično blago". Foto: V. Danilov

Smiljković da li mu je nekada bila "preko glave" zbog toga što za svi znaju kao Tika Špic, a malo je onih koji ga znaju po pravom imenu i prezimenu.

– Pa, malo jeste. I to je do dan-danas tako. Nisam se ja školovao za glumu, ja sam se školovao za profesora biologije. I onda sam 1993. pobegao u pozorište kao privremeno pribežište, da se sklonim od svega. Međutim, tu su me zadržali. Ostao sam tamo. Jer sam u početku igrao dramske uloge, i opet kažem, sve je to bilo privremeno. I onda mi je Siniša dao priliku da igram sudiju u "Srećnim ljudima". I drago mi je da se to zabeležilo u mojoj karijeri. I iz zahvalnosti meni je Siniša dao ulogu jer sam ja Siniši, na večeri kod mene, ispričao moju ličnu priču o kopanju zlata na nekom groblju. Bio sam kod nekog vidovnjaka, dao mi je neku mapu, to mi je užasno. Ja njemu pričam kako smo ja i moj kum Đoša, odnosno Bogoljub, tri noći kopali pored nekog groba i nismo iskopali ništa. I onda sam se ja žalio mojim drugarima kako smo bili da kopamo i kako ništa nismo iskopali. I dok sam pričao, bio je jedan lokalni sveštenik prisutan i on mi kaže: "A to si ti?" Rekao: "Što?" On mi kaže: "Došla jedna žena iz tvog sela. Dođi pope da opet opevaš grob od dede." I Siniša mi je posle rekao da mu je ta priča bila inspiracija za "Porodično blago" gde smo mi krenuli da igramo nekih sedam-osam epizoda i da nas nema, međutim, težište je kasnije prešlo na našu stranu, pa smo kasnije postali glavni likovi. I negde posle 15 godina ja sam opet otišao kod istog vidovnjaka, za drugo nešto i ja ga pitam: "Ono zlato što si mi rekao, jesi li mislio na pravo zlato ili na seriju "Porodično blago"? I on se smeje i kaže mi: "Iskopa ga ti!"

Na pitanje od kada je poznavao Bogoljuba Mitića Đošu, kaže:

– Mi se znamo od detinjstva. On je 1968, a 1969. godište. Mi se znamo od detinjstva, čak smo i komšije bili u tom kraju. Mi smo se družili i ranije, ali ne stalno, ali kasnije smo krenuli konstantno da se družimo kada smo krenuli zajedno da radimo u amaterskom pozorištu. I ja sam, da bi se odužio njemu, doveo sam Pavića u to omladinsko pozorište da pogleda jednu predstavu sa Bogoljubom i on se oduševio i rekao je: "Ubacićemo i njega kao tvog brata!" Seriju "Bela lađa" pratile su lične tragedije... Foto: Jutjub printskrin/Marko Petrovic

- Milenko Zablaćanski je poginuo, Petar Kralj je preminuo... A Lane Gutović se sam povukao u toku serije... Ali i sam kraj serije "Porodično blago" nije prošao onako kako su to hteli kreatori serije?

– Sama serija "Porodično blago" je imala tragičnu sudbinu. Taman smo krenuli da radimo seriju 1998. i "bam", bombardovanje. Taman smo krenuli posle da snimamo, krenula je izborna kampanja. Jedva smo preživeli i taj period. Taman krenemo da snimamo posle 5. oktobra, oni kažu: "Skidaj ovo! Ovo je tekovina Miloševićevog režima!" I nasilno su skinuli seriju. Siniša je zamolio da barem nekako logično dovede priču do kraja.

A o spekulacijama o čuvenoj anegdoti kako su on i Đoša i bili zabranjeni zbog vica o JUL-u, odgovorio je:

– Pre 5. oktobra, kada je JUL bio jak, ali i kada su strane službe radile punom parom i kada je "Otpor" i te kako zauzimao svoju poziciju i kada se gledalo ko je "Otpor", a ko nije. I mi smo gostovali kod Minimaksa. I Đoša je pre dolaska u emisiju popio flašu viskija, a pre početka emisije popio je još jednu flašu viskija. I mi smo ušli kod Minimaksa. I uživo smo se prikazivali. I u toku te emisije Big Lale je davao signale publici kada da aplaudiraju. I Minimaks kaže Bogoljubu: "Đošo, ajd ispričaj neki vic!" A on je nekoliko dana pre toga, na minitingu u Lebanu, jer Lebane je bilo jezgro JUL-a, čuo neki vic, i on, ne znam šta mu bi, krene vic: "Dve prostitutke rade u Picin-parku kod Ekonomskog fakulteta. I jedna drugoj kaže: "Hej, loše nam ide posao, ajde da se učlanimo u JUL. A ova kaže: "Nemoj mene, mene sramota i od ovoga što radim." i Big Lale taman krenuo sa aplauzom i ukoči se čovek. Minimaks se ukoči. Mi smo se bili konsternirali. I Minimaks kaže: "Reklame!" I on njemu kaže: "Jesi ti svestan šta si ispričao?" I tog trenutka su skinuli "Minimaksoviziju", nas su skinuli sa televizije i bili smo skrajnuti. Foto: Jutjub printskrin/ Jutarnji Program TV Happy

- Mi smo posle toga imali predstavu u Paraćinu, posle toga smo otišli na večeru, mi smo ušli tamo sa direktorom kulturnog centra i samo smo mi bili tu. I dva para za susednim stolom. I prilikom te večere on ga pita: "Šta ti bi da ispričaš ono?" I posle toga, posle 5. oktobra, ja opet u Paraćinu... I ja zovem direktora da idemo na večeru i on nije hteo. Posle one noći njega je neko zvao na mobilni i on čuje naš razgovor sa druge strane. Prekine se i zvoni fiksni i diže slušalicu i nastavak našeg razgovora. A meni su rekli iz Bezbednosti da su sumnjali da smo mi iz "Otpora" i da su nama bili spremili kamion sa peskom da nas zgaze, kako su neki već bili zgaženi. Srećom da je on tada ispričao za stolom da to je bila glupost i tako smo mi preživeli. Aleksandar Tijanić je bio direktor RTS-a dok se snimala "Bela lađa".

(Espreso)

BONUS VIDEO: