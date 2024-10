Voja Brajović progovorio je o glumačkoj profesiji, pa se dotakao i finansija.

- Imamo na hiljade mladih glumaca. Nekad je bilo tri fakulteta u celoj Jugoslaviji, na 22 miliona izlazilo je 20, 30 glumaca i glumica godišnje. Onda je svako nalazio svoj put... - rekao je na početku Voja. Foto: ATA images

Ističe da za glumce, po svemu sudeći, nema para.

- Nikad nisu glumci bili ni cenjeni, ni plaćeni. Mladi ljudi bi da osnuju porodicu! Teško je to... - dodao je Brajović.

- Kad kažem cenjeno mislim na to da neko zbog toga ima neke privilegije, ne... A plaćeno nije bilo nikad! Ta jedna glumačka elita, koja je nekad bila zaista velika, je mladima danas nepoznata. Svi su bili više vezani za pozorište, tu su se prepoznavali talenti. "Hajde, Jano, hajde, dušo, kuću da prodamo..." sad bi da prodaju sve samo da se igra! - rekao je glumac. Foto: D. Milovanović

- Kad mi neko sad kaže da bi da se bavi glumom, ako me moli za pomoć, ja njega molim da to ne čini! Ako to neko, ipak, toliko žarko želi, nek proveri može li iz svoje tople odeće da uđe u neku hladnoću, da se peče pod reflektorima, da radi sa anginom, da jede hranu sa papira itd... Kroz sve te muke prolazi glumac koji igra, a onaj koji ne igra prolazi kroz još veće muke - dodao je on.

