Novak Đoković podelio je objavu na Instagramu, gde je biranim rečima pričao o Rafaelu Nadalu. Posebno se izdvaja jedan trenutak - fotografija iz džakuzija, kad su bili mladi i talentovani igrači, ne baš svesni toga da će postati ljuti rivali.

- Rafa, jedan post nije dovoljan da iskažem poštovanje koje gajim prema tebi i onome što si učinio za naš sport. Inspirisao si milione dece da počnu da igraju tenis i mislim da je to verovatno najveće dostignuće koje svako može da poželi. Tvoja upornost, posvećenost, borbenost će se učiti decenijama. Tvoje nasleđe će živeti zauvek. Samo ti znaš šta si morao da pretrpiš da bi postao ikona tenisa i sporta uopšte. Hvala ti što si me toliko puta gurao do same granice u našem rivalstvu koje je najviše uticalo na mene kao igrača. Tvoja strast za predstavljanjem Španije je uvek bila izuzetna. Želim ti najbolji mogući oproštaj u Malagi sa Dejvis kup timom Španije. Biću tamo lično da odam poštovanje tvojoj zvezdanoj karijeri - poručio je Nole. Foto: Profimedia

Slika iz džakuzija datira iz 2007. godine. Tada je Nadal pobedio Đokovića sa 6:2, 7:5 u finalu Indijan Velsa, a ovo je priča o tome sa njegovog zvaničnog sajta.

Nakon što je krunisan šampionom Indijan Velsa, Rafa Nadal je proslavio svoju prvu titulu u godini tako što je ubačen u đakuzi u svlačionici! Kada je završen finalni meč protiv Novaka Đokovića, Rafa je otišao pravo u svlačionicu da sa svojim timom proslavi pobedu. Rafa Majmo, Frensis Roig i Benito Peres Barbadiljo skočili su u đakuzi sa Rafom, dok je Đoković fotografisao Nadalov tim kako uživa u trenutku. Videvši svog druga Novaka kako to radi, Rafa je pozvao njega i njegovog trenera da skaču i slave i sa njima.

Uostalom, zaslužio je i da proslavi svoje prvo finale u Masters seriji i činjenicu da je sada ušao u top 10 tenisera sveta. Foto: Instagram printskrin/djokernole

- Bila je to veoma posebna nedelja za mene. Veoma, veoma, veoma važna. Već je prošlo osam meseci bez osvajanja titule, ali sada sam se vratio sa velikom titulom - rekao je Rafa posle osvajanja trofeja.

Posle toga sve se promenilo. Zašto? Iz godine u godinu, Novak je bio taj koji je počeo da pobeđuje. Nadal je 2007. imao skor sa Novakom 5-2, a 2008. 4-2, zatim je 2009. bio na 4-3. Bila je i 2010. godina u znaku Nadala (2-0), a onda - ta čuvena 2011. godina.

Novk je pobedio u svih šest finala (Majami, Indijan Vels, Madrid, Rim, Vimbldon, US open), pa je 2012. godine na Australijan openu najdužim duelom ikada u grend slem finalima slavio. Rafa je nastavio da dominira na Rolan Garosu, a Novak je bio bolji na svim drugim turnirima. Prijateljstvo iz mladalačkih dana preraslo je samo u poštovanje, sa gardom na konferencijama i u javnim nastupima, sa jednom gorkom epizodom kada je Rafa ogolio koliko ga boli što je Novak prestigao sve. Foto: Profimedia

- Uživam u onome što radim, srećan sam što igram tenis. Naravno da želim da osvojim više grend slemova, u to nema sumnje. Ali nikad… Mislim, Novak je više opsednut time, fokusiraniji. Ne mislim to na negativan način. Ne, on je koncentrisaniji na te stvari, znače mu mnogo i sve ostalo; uvek govori o tim rekordima i svaka mu čast. Ipak, to nije moj pristup teniskoj karijeri. Imam zdravu ambiciju. Da nemam, nikada ne bih bio u poziciji u kojoj sam sada, ali verovatno imam drugačiju ambiciju od Novaka, na primer.

Pravdao se Rafa posle toga, a Novak je imao odgovor.

- Mi nismo prijatelji jer, znate, mi smo rivali i teško je kao takmičari da budemo veoma bliski i delimo stvari i dajemo uvid u svoj život ili osećanja. Moglo bi biti upotrebljeno protiv tebe za teniske rekorde i prilikom daljih susreta na terenu - rekao je Đoković i dodao: Foto: Profimedia

- Toliko godina smo delili pozornicu i mislim da je najveće poštovanje uvek tu, bar sa moje strane, prema njima. Dakle, da, nadam se da ćemo jednog dana, kada se zavese malo više spuste, moći da sednemo i porazgovaramo. Bilo bi, bilo bi neverovatno. Volim da pobeđujem. Nema sumnje u to. Inspirisan sam i motivisan rekordima. Mislim, za mene je to sasvim normalno. Da budete iskreni u vezi sa tim i da budete autentični, i da izrazite ono što osecćate. Samo pokušavam da budem veran sebi i drugima i kažem šta su moji ciljevi. Dakle, to je tako jednostavno.

Jasno je da više ništa nije isto, ali sve se ove reči zaboravljaju kada se karijera završi. Tad ostaju samo najlepše uspomene na pobede i rivalstva koja su gurala sve napred, da budu bolji. I hvala im na tome, iza nas je najlepša era tenisa ikada.

(Sportal)

BONUS VIDEO: