Ipak, iako je Pavić sarađivao sa najvećim glumačkim zvezdama, na njegovoj sahrani je bilo samo nekoliko glumaca. Među kojima su Eva Ras, Milica Milša i Predrag Smiljković, poznatiji kao Tika Špic, po ulozi u seriji "Porodično blago".

Smiljković se osvrnuo na smrt Siniše Pavića, pa je odmah dao svoj sud o tome zašto je toliko malo glumaca bilo na sahrani legendarnog scenariste. Foto: ATA images

– Moramo to da gledamo malo realno. Mi, koji smo prijatelji, koji smo meštani, mi sami nismo znali kada se to desilo. Desio se u četvrtak pre podne, mene su obavestili, rekli su mi da je sahrana sutra u 1, što me je zateklo, ali pošto je bilo leto, visoke temperature, porodica je želela tako da se to uradi odmah sutra, jer ovako bi morala hladnjača, da se obaveštavaju ljudi i to bi možda trajalo. Ovako su oni tako odlučili i mi smo ispoštovali njihovu odluku i sahrana je bila sutra u 1. Tehnički ko je čuo - čuo je. Eva Ras je došla taksijem iz Beograda.

Bilo je komentara da su glumci ispali nezahvalni prema Siniši...

– Nisam siguran i dva dana posle da je bila sahrana da bi bilo drugačije. Poznavajući ljude, mrzi ih, ko će putovati 300 kilometara dole na sahranu. Ali pre svega treba da postoji volja i želja. Pojedini glumci trebalo je da dođu peške koliko je Siniša zaslužan za njihove karijere, ali eto nisu.

Bilo je i onih teorija da možda Siniša nije bilo tako dobar čovek kada je sarađivao sa glumcima, pa da mu možda zato nisu došli na sahranu...?

– To nije tačno. Siniša je činio ljudima. On je bio dobar čovek, svakome je činio. Ja sam svedok tome, ali ljudi zaboravljaju. Malo zaboravljaju. On je svima davao šansu i svi su dobijali prostor. Pa, koliko je glumaca prošlo kroz njegova dela? Pa, celo ovo naše glumište. I opet kažem da glumci koji su sada i producenti, peške je trebalo da dođu jer su upravo zbog njega postali poznati i popularni. Preko njega su naučili taj posao.

Siniša Pavić je sahranjen u Vlasotincu, gde je živeo i gde je pronalazio i inspiraciju za svoje scenarije, a u ovom mestu je rođen i danas živi pomenuti Tika Špic. Foto: P. Milošević

U intervjuu za Espreso Predrag Smiljković je otkrio i kako je on lično uplovio u glumačke vode, ali i gde je Siniša Pavić pronašao inspiraciju za seriju "Porodično blago".

– Nisam se ja školovao za glumu, ja sam se školovao za profesora biologije. I onda sam 1993. pobegao u pozorište kao privremeno pribežište, da se sklonim od svega. Međutim, tu su me zadržali. Ostao sam tamo. Jer sam u početku igrao dramske uloge, i opet kažem, sve je to bilo privremeno. I onda mi je Siniša dao priliku da igram sudiju u "Srećnim ljudima". I drago mi je da se to zabeležilo u mojoj karijeri. I iz zahvalnosti meni je Siniša dao ulogu jer sam ja Siniši, na večeri kod mene, ispričao moju ličnu priču o kopanju zlata na nekom groblju. Foto: V. Danilov

- Bio sam kod nekog vidovnjaka, vidovnjak Grade, i on mi je dao neku mapu, to mi je užasno. Ja njemu pričam kako smo ja i moj kum Đoša, odnosno Bogoljub, tri noći kopali pored nekog groba i nismo iskopali ništa. I onda sam se ja žalio mojim drugarima kako smo bili da kopamo i kako ništa nismo iskopali. I dok sam pričao, bio je jedan lokalni sveštenik prisutan i on mi kaže: "A to si ti?" Rekao: "Što?" On mi kaže: "Došla jedna žena iz tvog sela. Dođi pope da opet opevaš grob od dede." I Siniša mi je posle rekao da mu je ta priča bila inspiracija za "Porodično blago" gde smo mi krenuli da igramo nekih sedam-osam epizoda i da nas nema, međutim, težište je kasnije prešlo na našu stranu, pa smo kasnije postali glavni likovi. I negde posle 15 godina ja sam opet otišao kod istog vidovnjaka, za drugo nešto i ja ga pitam: "Grade, ono zlato što si mi rekao, jesi li mislio na stvarno ili na ovu seriju?" I on se smeje i kaže mi: "Iskopa ga ti!"

