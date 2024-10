Zbog lošeg zdravstvenog stanja, čelink "Granda", Saša Popović, odsutan je sa snimanja nove sezone "Zvezda Granda". Privremeno ga je menja voditelj Voja Nedeljković.

O tačnom zdravstvenom stanju i razlozima izostanka bilo je veoma malo informacija u javnosti, a najdalje je nedavno otišla Jelena Karleuša koja je poručila da je Saša Popović "jako bolestan" i da i sami moženi da "pretpostavimo o čemu je reč" (više o tome pročitajte na OVOM linku). Pored nje, i druge kolege sa estrade mu daju veliku podršku. Foto: ATA images

Pevačica iz jedne od prvih generacija "Zvezda Granda", Radmila Rada Manojlović, poslala je poruku Popoviću nakon što je saznala da je bolestan.

- Nisam zvala Sašu, poslala sam mu poruku, uvek mi je čestitao ili kad izbacim pesmu ili kad bude naša emisija najgledanija. Bio je ponosan na mene, nikad ne mogu da zaboravim kad me je posle, jednog spota zagrlio i rekao: "Rado, vidi kakvu smo zvezdu napravili od tebe!''. On je mene iščupao iz toga gde sam bila, on je mene od samog starta podržavao, pomagao mi sa Suzanom oko garderobe i svega. Poslala sam mu poruku i poželela brz oporavak, rekla sam mu da svi naši zajednički momenti treba da posluže da se on oporavi i da je to najmanje što možemo - poručila je pevačica za "Premijeru".

Suzana Popović se oglasila tokom Sašinog boravka u bolnici, ali nije želela da iznosi detalje o muževom lečenju:

- Izvinite, ali za sada ne mogu ništa da vam kažem. Hvala što poštujete našu privatnost - bila je kratka Suzana Jovanović.

Podsetimo, Saša Popović pre nekoliko dana uhvaćen je ispred Granda nakon izlaska iz bolnice.

