Pevačica Seka Aleksić je u svojevremeno otkrila detalje veze u kojoj je bila prevarena, a onda je u Veljku Piljikiću pronašla doživotnu ljubav.

- Jednom sam doživela da me je partner prevario i to sam otkrila sama - rekla je pevačica u podkastu kod Aleksandre Grujić i dodala: Foto: ATA images/A. Ahel

- Kopala sam, zato što sam osetila da sam u pravu. Primetila sam po njemu da se nešto dešava i krivo mi je što nisam to brzo sanirala. Ja sam to još pre osetila i htela sam da raskinem sa tom osobom, ali eto, čekala sam da vidim to crno na belo.

Pevačica Seka Aleksić je ubrzo upoznala sadašnjeg supruga Veljka Piljkića, a sa njim je dobila dva sina, Jakova i Jovana.

Pevačica je otkrila da je otišla na vantelesnu, a po savetniku svog duhovnika Nikole i još jednog sveštenika počela je da pije ulje Svetog Nektarija: Foto: ATA images/M. A.

- Moj put ka potomstvu nije bio lak, ja sam osoba koja je sedam godina čekala da dobije dete. Moj suprug i ja smo se sedam godina borili da dobijemo dete. Vantelesna oplodnja je samo 30 odsto. Ja sam radila tri vantelesne oplodnje, treća je uspela, prve dve su bile bezuspešne. Kada smo rešili moju insulinsku rezistenciju to je bilo mnogo lakše, pila sam tablete četiri godine, one su pomogle da se taj problem reši. Kada smo se odlučili za treću vantelesnu oplodnju, po savetu svog duhovnika, oca Nikole, i na predlog još jednog sveštenika, to je otac Aca, njegov kolega, počela sam da pijem ulje Svetog Nektarija. Otac Aca je bio na Egini i doneo je ulje Svetog Nektarija, i rekao mom duhovniku, ocu Nikoli, da da meni i mom suprugu Veljku - počela je Seka, pa nastavila: Foto: ATA images

- Što se tiče ulja Svetog Nektarija tu postoji jedan pravilnik, ne možete ga koristiti bez blagoslova i postoje pravila kako se koristi, koliko kapi se uzima. Žena to popije, pričesti se i onda odlazi na proces vantelesne oplodnje. Mi smo to sve ispoštovali, Veljko i ja. Ja sam se pričestila i otišla na vantelesnu i hvala Bogu rodio se moj Jakov.

