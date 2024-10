Influenserka iz Hrvatske Ela Jerković, objavila je snimke i slike sa Maldiva, gde je uživala s prijateljima, ali i gde je ronila sa morskim psima kada je doživela nesvakidašnju scenu.

- Plivanje sa morskim psima mi je oduvek bila želja. Reč je o za ljude bezopasnoj vrsti, morskom psu "dadilji", koji inače jede ribu - rekla je Ela za Slobodnu Dalmaciju i objasnila da je sa ostalima dobila jasna uputstva kako da se ponaša dok pliva sa morskim psima, kako ne bi isprovocirali životinju. Foto: TikTok printskrin/elajerkovic

- Došao je moj red da uđem u more i zaronim među morske pse dok me vodič snimao podvodnom kamerom. Naravno svih pravila sam se pridržavala i dok sam još bila na površini mora vodič mi je objašnjavao u kojem smeru da zaronim. Osetila sam ugriz na desnoj podlaktici. Na trenutak sam se sledila od šoka, ali nisam osetila nikakav oblik agresije od morskog psa, nikakve nagle kretnje, imala sam osećaj kao da me slučajno ugrizao. Zašto? Zato što vodiči bacaju mrtvu ribu s broda kako bi okupili jato morskih pasa u blizinu ljudi u svrhu boljeg iskustva i videa. S obzirom na to da je vodič bacao ribu u mojoj neposrednoj blizini mislim da je morski pas zabunom ugrizao moju ruku umesto ribe, nije nastavljao da napada - rekla je Ela.

- Samo je gricnuo, pustio i nastavio da pliva. S obzirom na moj osećaj da nema potrebe za panikom nisam je ni izazivala nego sam mirno izašla iz mora na brod kako ne bih napravila paniku među ostalim turistima koji su bili u moru. Da sam počela da vrištim i paničirm svi koji su bili u tom trenutku u moru bi verovatno prekršili glavno pravilo, a to je da ne mlate rukama i nogama.

Ela kaže da je bila svesna rizika.

- Ipak sam ušla na njihovu teritoriju i ne čudim se ovakvoj situaciji. Sve u svemu zanimljivo iskustvo, sve je dobro prošlo, kad sam došla na brod vodiči su mi oprali ranu s jodom i alkoholom. To je bilo dovoljno. Nisam imala nikakav upalni proces oko rane tako da nisam zatražila daljnu medicinsku pomoć, ostao mi je samo kul ožiljak kao suvenir na jedno od najboljih putovanja na kojima sam bila - rekla je Ela koja će o svemu uskoro objaviti video na svom YouTube kanalu kao i doživljaje s plivanja s morskim psom kitom, kornjačama, ražama, ronjenje sa bocom i malim morskim psima.

