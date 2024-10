- Tajno jedne večeri otišao sam u Sarajevo da proverim da li je isti broj stepenica koje sam opisao u knjizi, kojima sam se penjao do osnovne škole "Hasan Kikić", i da vidim da li je ta kuća koja mi je sevala u snovima ili u nekim radnjama koje su bile vezane za nju veća ili manja od tog što sam ja zamislio - rekao je Kusturica.

On je dodao je da je to bilo čudno zato što je bila noć pa je sve bilo "prigušeno".

- Nije bilo dovoljno svetla, ali je bilo mnogo manje nego što je, recimo, jedna slika u dnevnim novinama... Kada je izašla moja prva knjiga, oni su nešto reagovali na to pa je u Vremenu izašlo... Te stepenice su bile slikane nekim širim objektivom pa je to izgledalo kao da se penješ na Trebević, na neko izletište. Međutim, kada sam došao tamo i ugledao te stepenice, to su bile kamene stepeničice koje nisu imale, kako bih rekao, kao kad odeš u Atinu pa vidiš mesto koje je zapravo napravljeno po meri čoveka. Kad odeš u Akropolj, odjednom vidiš sve. Tamo je to ličilo... Izazvalo je neku setu. U toj percepciji, taj prostor je mnogo lepši u snovima nego u svojoj realnosti - ispričao je proslavljeni reditelj. Foto: Tanjug/Rade Prelić

Kusturica je 2013. izjavio da je Sarajevo etnički čist grad, a da je on sam žrtva fundamentalizma u Bosni i Hercegovini.

- Ja sam žrtva fundamentalizma u Bosni. Ja sam zajedno sa još 150.000-200.000 Srba entički očišćen iz Sarajeva - rekao je Kusturica u intervjuu za Raša Tudej.

Foto: N. Skenderija

Na pitanje novinara šta bi se dogodilo kada bi se posle svega vratio u Sarajevo, Kusturica kaže da je najveći problem u tome što je emocionalno blokiran.

- Većina onoga što sam voleo umrlo je u ratu. Sarajevo je etnički čist grad u kome je 95 odsto muslimana. Što se tiče odlaska... Znate, jednom sam sanjao da sam u kolima i da se krijem... Ja sam tamo odrastao, napravio sam tamo dva filma i počeo sam da živim u Sarajevu. I onda bi neko mogao da pita kako to da ne želim da se vratim. Jednostavno bih tamo otišao bez ikakve emocije. Grad čine oni koji su tamo. A u ovih 20 godina mnogo toga se promenilo i stvorio se novi sistem vrednosti u koji se ja ne uklapam - rekao je Kusturica.

