Hadži Mehdija Zukorlić, otac muftije Muamera Zukorlića, dao je u maju intervju koji je emitovan tek nedavno. On je tada sa setom i tugom, ali i posebnom radošću, govorio svom prvom detetu, njegovom odrastanju, školovanju, ženidbi.

Na samom početku otkrio je i poreklo Zukorlića, odakle su došli.

- Odmah ću ti to ispričati jer sam to u detalje naučio od rahmetli baba... Iz Gusinja, tačno iz Gusinja doselio je taj naš, zvao se Zuko a Orle je postojalo i po tome nosimo prezime Zukorlić - Zukorle... - kaže otac pokojnog muftije dodajući da se Zuko doselio pre 200-220 godina kako Usame vodi tu evidenciju.

Ispričao je i kako je Zuko izgradio kuću i odabrao Orlje, pa dodao i kako je Usame (Zukorlić) sve to - poreklo, istražio putem DNK ali nije mogao tačno da sazna da li potiču od plemena Kučevića ili drugog. A naša loza je od Mehmeda, imao je sinova više, a najmlađi sin mu je bio Zećir od kog smo mi.

Prisetio se i dana kada je saznao da mu je sin umro i poslednjeg trenutka u kojem ga je ugledao.

- Mumaer mi je prvo dete, prva nada, prva sreća. Jedva čekamo da nedelja dođe. Ako nije van granice, on kod nas dođe. Nama se isprazne baterije i jedva čekamo da dođe da ih dopuni. Kao dete je bio poslušan, u školi odličan. Nikad ga u mom životu nisam prstom takao. Nikad, nikad. Nije imalo potrebe. Kad je mali bio on je meračio za medresu. U to vreme je bilo teško upisati medresu u Sarajevu.

On završio sedmi razred i ja mu kažem - "Ajde da se nešto pogodimo, da osmi razred prođeš skroz odličan. E onda da ti kupim ili biciklo ili vazdušnu pušku". I on zatraži pušku. Kako smo se pogodili, tako je bilo. I ja ga posle upišem u medresu. Svakog dana je išao u školu pet kilometara u jednom i pet u povratku kući. Imali smo po 20-30 ovaca. One odu po šumi. A on kao najstarije dete, samo klanja, jede i ode po njih. Isto pet kilometara tamo i nazad. Znači 20 kilometara svakog dana. Pričao mi je kako mu ništa nije bilo teško – ni u školi, ni u medresi, ni u vojsci - ispričao je Mehdija za Sandžak Mediju.

Kaže kako se Zukorlić, dok je bio u medresi, bavio sportom.

- U vojsci bio u Gospiću. Velika mu je želja bila da ide da studira u arapske zemlje. Upisao je prvo fakultet u Sarajevu. I već posle desetak dana dolazi iz Sarajeva i kaže kako ide za Tunis. Kada je završio fakultet u Saudijskoj Arabiji, došao je ovde i počeo da radi u medresi u Novom Pazaru - rekao je Mehdija.

Ističe kako se oženio Umejom kada je bio druga godina fakulteta.

- Umeja i njene dve sestre su Palestinke a živele su u Jordanu. Najstarija sestra povede ostale dve da dođu ovde da se spasu od rata. A ona je već bila verena za Envera Ujkanovića. I njih tri dođu u Enverovu kuću. Umeja je bila najmlađa. I moj ju je babo toliko umeračio za Muamera...Nijedna druga, samo nju. Muamer nikad nije dolazio za zimski raspust, samo za letnji. Al' te godine, sudbina bi, on dođe. Umeja ostade kod nas dok on ne završi tu drugu godinu. Brzo je ona naučila jezik - ispričao je on.

Govoreći o danu kada je saznao da mu je sin preminuo, Hadži Mehdija Zukorlić kaže kako to nikada neće zaboraviti i da ga je video tačno četiri i po sata pre smrti.

- Nikad neću zaboraviti kad sam saznao da je umro. Nisu znali ko će da mi kaže. To se desilo tačno četiri i po sata od kad smo ga ispratili, od kad smo ga zagrlili. Tog jutra je poranio, došao je već u osam sati. Mada je obično dolazio oko 9 kod nas na doručak. Pitam ga što je poranio toliko, kaže mora na univerzitet na časove. Nije hteo da doručkuje, rekao je da nema vremena i da je došao samo da nas vidi. Pita me kako mi je noga i nije bio tu više od tri minuta. Jedva sam čekao da mi nešto priča, al nije imao vremena. Rekao je da će naknadno doći. Majka ga zagrli, pomilova ga niz obraze i poljubi ga – što je inače retko radila. I eto samo četiri i po sata posle toga, Muhamedova hanuma zavrišta kao da je bacili u vatru. Ja je pitao šta je, a ona mi reče, htela da mi malo sakrije, kako joj je Muhamed rekao da je muftija u hitnoj, a da Muhamed plače i vrišti. Ubeđen sam da bio da je atentat - rekao je on.

Kaže kako je gledajući kroz prozor video da dolaze dva lekara.

- Poslao ih Muhamed da nam kažu. Oni poneli i EKG, i tablete i inekcije. Ja im otvorim vrata, a jedan mi kaže: "Muftija ti se, aga, preselio". Od čega, pitam. Od svoje smrti na univerzitetu. Dignem ruke i samo se zahvalim Alahu što nije ono što sam ja mislio. Pitali nas da nam daju tablete, injekcije, ali Nurka i ja nismo hteli. Pregledali su nas. Meni pritisak normalan, a njoj 190 sa 90. Meni suze samo idu, a ona nijednu nije pustila. I ja joj kažem: 'Evo ti moj pritisak ide u glavu, a tvoj ide ka srcu - rekao je on.

Muamer Zukorlić, nekadašnji potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije, predsednik i glavni muftija Mešihata Islamske zajednice u Srbiji preminuo je 6. novembra 2021. godine.

