Atraktivna glumica trenutno uživa u Meksiku, odakle je objavila niz izazovnih fotografija koje su privukle pažnju njenih pratilaca i izazvale brojne komentare.

Na prvoj pozira okrenuta leđima dok joj je se na zadnjici vide tragovi peska sa plaže.

Ivana na fotografijama pozira u toples izdanju i nosi samo tanga bikini gaćice, zbog čega je pobrala silne komplimente za izgled, a uz objavu je poručila: "I just call to say I love you" (Zovem samo da kažem da vas volim!).

"Zaljubiće se narod", "Fotografije su mrak", "Model si", I pesak uživa u lepoti", "Prelepo telo", bili su samo su neki od komentara na ovu objavu.

Na drugoj objavi pozira u majičici bez grudnjaka i visoko podignutim gaćicama, a pažnju privlače njeni izvajani trbušnjaci i vitka figura.

