Prema njegovim rečima, imao je priliku da se susretne sa njegovim poznatim, čak "zloglasnim", perfekcionizmom.

- Za početak, saradnja je započela preko Leona Vitalija čija priča je sama po sebi posebna. Čovek koji je nakon uloge u "Beriju Lindonu" postao njegova desna ruka. On je birao sve ostale uloge, a Kjubrik je samo znao da želi Toma Kruza, Nikol Kidman i Sidnija Polaka. Sve druge uloge bile su na Vitalijev poziv. Za moju je ulogu bilo preko 30 glumaca, Vitali je izabrao mene i još dvojicu i Kjubrik se odlučio za mene.

- Ne znam šta je presudilo. Ja sam snimio scenu i poslao video. Vitali me gledao u filmovima "The Saint" i "The Truce" u kojem sam glumio sa DŽonom Torturom. Kad sam ga upoznao, prvo što me Kjubrik pitao je znam li ko je Vasja Pirc. Rekao sam da znam i on mi kaže: "OK, go on. Open the game." Gledam ja njega i setim se, ne znam kako i kasnije sam bio jako ponosan na sebe, i kažem: "Ne, na vama je da otvorite jer Pirc je bio poznat po svojoj obrani." I to ga je oduševilo. Foto: ATA images

- A sama saradnja je bila zanimljiva. Prvo smo imali nesporazum oko toga kako da igram ulogu koju sam dobio. Još tokom proba me vraćao da gomilu puta snimim tu jednu scenu i na kraju je prekinuo probe i otišao u svoj apartman. I onda kasnije zove mene i Toma, ljut. Stavi kasetu moje audicije na velikom ekranu i gledaju. I on i Tom se smeju. I pogleda me Kjubrik i kaže: "Odličan je. Fantastičan. Možeš li to da učiniš poput njega?"

- I nije mi bilo jasno šta želi da učinim. Očito zna da sam dobar glumac, zato me i izabrao. Ali ne znam šta traži. On ne želi da glumim na način koji se klasično podrazumijeva kao dobra gluma. I onda mislim kakav je taj lik. Lud je. Znači, on želi da ja budem lud. I tako sam se ja sasvim počeo ponašati kao da sam lud.

Foto: Jutjub printskrin/Yohanes Christian

- Kad su asistenti dolazili po mene, odbijao sam da odem na snimanje sve dok nisu poslali prvog asistenta i onda sam otišao ljut. Cela ekipa me se boji, jedino me Stenli gleda i zadovoljan je. Shvatio je da sam shvatio šta traži od mene. To neposredno ludilo koje ne možeš malo glumiti, a malo ne. Moraš se staviti u to stanje i postati taj lik. To kamera prepoznaje.

- A postoji i zadnji deo priče s njim. Uglavnom, izbacio je dve jako dobre scene jer sam u rukama držao masku pre nego što je on želeo da se ta maska pojavi. I onda sam ja želeo da mu predložim da se moj lik još jednom pojavi na kraju filma. Da pozovni na vrata Tomovog lika i pita ga šta je učinio njegovoj ćerki jer njegova ćerka više ne može da spava. Ali mislim se: "Ne mogu to. Još će reći 'gle ovog Balkanca, želi sebi da proširi ulogu'". I na kraju nisam.

- I nakon završetka snimanja pozvao me u studio da snimim neku rečenicu u off-u. Čak mi je rekao da radi na dva projekta i da je jedan od tih projekata priča o Rasputinu i da bih bio dobar za tu ulogu. I kako sam sedio s njim tokom te neke pauze, odlučim da mu kažem za tu scenu koju sam želeo da mu predložim.

- I ja mu ispričam ovako kako sam ispričao tebi. On gleda par trenutaka ispred sebe, okrene se prema meni i kaže: "Ti si idiot." Sunce ti j**em, nisam ja idiot, ja sam sto idiota. Dolazi on za pola sata, doslovce beo u licu, ljut, stane ispred mene i kaže s mržnjom u očima: "Zašto mi ovo nisi rekao? Briljantno je." Nakon toga me samo jednom pozdravio i tad sam ga zadnji put vidio. Za mesec dana je umro.

- Od tada svojim studentima govorim da rediteljima uvek kažu šta misle. Pametan reditelj će videti i odlučiti da li je ideja dobra ili loša, ali ne smeju propustiti priliku.

BONUS VIDEO: