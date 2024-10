Brena i Dragana su prošlo leto provodile vreme u Monaku i javnost je stekla utisak da su u i te kako prijateljskim i dobrim odnosima. Sudeći po jednom starom intervjuu to nije bio oduvek slučaj. Brena ga je dala pre više od dve decenije za jedan od najpopularnijih magazina o poznatima - "Sabor".

Odnos Lepe Brene i Dragane Mirković bio je korektan, dok su zajedno bile u izdavačkoj kući "ZaM" koja je postojala pre "Granda" i dok su imale zajedničkog menadžera Raku Đokića. Međutim, ubrzo je došlo do nesuglasica, te je Dragana, zajedno sa legendarnim pevačem Ninom Rešićem, napustila "ZaM". Foto: Sabor

- Ništa strašno, stanje je redovno, a pevači kao pevači, jedni odlaze drugi dolaze. Pa, s obzirom na njihove ljudske i moralne kvalitete, mi smo maletene prezadovoljni što su otišli. Pravo da vam kažem. Teško je raditi sa dve psihološki gledano labilne ličnosti. Ovde u ZaM-u radi se po principu dobre volje, ako treba i 24 sata dnevno. U velikim državnim kućama zna se kako se radi. Ovde kod nas svi stanu iza vašeg projekta, a tamo ima dvesta zaposlenih koji imaju svoje radno vreme, administraciju i tako dalje i nemoguće je da svi žive za vašu novu ploču - ispričala je Brena za pomenuti časopis.

Prema njenim rečima, smetala joj je razmaženost, ne samo Dragane, već i drugih kolega koje nije imenovala. Foto: D. Mišić

- Lečiti njihove komplekse mogao je samo Raka Đokić, Gane, bogami,to ne može da izdrži. Mi smo ovde izgradili jedan vrlo profesionalan odnos, ali i privatno smo jedni za druge imali mnogo poštovanja. Kada bi mi Raka rekao da za dva dana moram da budem spremna za put, recimo u Australiju, to je za mene bio zakon, iako sam bila zvezda i imala 14 godina dugu karijeru. Nikada nisam bila razmažena, nikada niko nije moje komplekse morao da leči, nikada nije niko slao taksi po mene, niti je morao da vodi računa da li imam dovoljno benzina u kolima, da li su mi haljine pripremljene, da li baš kada treba da se putuje preživljavam neke ljubavne traume. Kakve ste to veze ima sa poslom? Nikakve. Ako, dakle ja mogu da se prema poslu odnosim profesionalno, onda mogu i drugi. Ako se nešto dogovorimo, onda jedino viša sila može da me spreči da ispoštujem dogovor. Tako se radi posao i poštuje hleb. Evo sada imam i dete i porodicu i mnogo više obaveza, pa mi nije problem da sve uskladim i isproštujem ljude sa kojima radim, a ne da budem cmizdrava, uplakana i da ne znam šta da radim od silnih problema. Onaj mi je rekao ono i sada ja da dođem da plačem ili da mi kažu da budem sutra tu i tu u toliko, a ja da odgovorim “Jao nemoj sutra, imali smo sinoć žurku do kasno, pa smo malo popili”. Šta ti ljudi uopšte zamišljaju? - dodala je ona.

Takođe, Brena smatra da ju je Dragana ostavila na cedilu, te da joj nedostaje, etike, morala i karaktera. Foto: Milena Anđela

- Imala sam sreće i prilike da upoznam mnoge ljude koji su nešto veliko napravili i tvrdim vam da su svi vrlo jednostavni i profesionalni. Imaju vremena i za posao i za prijatelje i žive normalno. A srela sam i one kojima se juče otvorila ljuska od jajeta i već su prepuni neke filozofije, neke kobajagi težine i sopstvene veličine. Ma, ništa toliko ne podnosim kod ljudi kao nedostatak etike, morala i karaktera. To su psihološki problemi naduvanih veličina u smanjenoj zemlji. Umisle da su bog zna šta. Brzo im se naduva prazna glava i počnu da izvoljevalju i fantaziraju. Eto problem je u tim mladim snagama koje nemaju ni respekta ni etike ni vaspitanja. Ako je riba, zna ona kako će se probiti u životu, ako je frajer - gaziće preko mrtvih. Mrtvi ladni će vas ostaviti na cedilu, kada procene da im to odgovara - bila je izričita pevačica.

Kako se dalje navodi u intervjuu, Lepa Brena je bez zadrške otkrila da se sve pomenuto radi o Dragani Mirković.

- Šta je bolji primer za to od Dragane Mirković. Nije joj bila posvećena tolika pažnja u ZaM-u kao meni, ušli smo u snimanje njenog filma koji nas je ostavio u buli jer se nije isplatio ni jedan odsto - rekla je ona u jednom delu intervjua za pomenuti magazin.

* Nportal.rs zbog vas daje novi život tekstovima iz najveće novinske arhive na ovim prostorima, štamparije Borbe, a ovaj članak je izašao u Saboru pre 30-ak godina *

