Putin je predsedavao sastankom čiji je rad planiran u dve faze - prvo u formi zasedanja, a zatim diskusije za istim stolom, javila je RIA Novosti.

- Ovog puta, Rusija kao predsedavajuća pozvala je najbliže susede Rusije, prijateljske zemlje sa kojima nas spaja zajednička istorija života - rekao je Putin otvarajući sastanak.

Na sastanak su pozvani predstavnici 36 zemalja, uključujući šefove Zajednice nezavisnih država, Azije, Afrike, Latinske Amerike i šefove međunarodnih organizacija, prenosi Tanjug.

Putin je nakon sastanaka na konferenciji za novinare izneo rezultate samita, a jedan od najzanimljivijih trenutaka prilikom pres konferencije stigao je u trenutku kada Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, dao reč BBC-ijevom novinaru Stivu Rozenbergu koji je Putina direktno izazvao pitanjima. Foto: Profimedia

- Redak gost ovih dana - prvo je Peskov najavio Rozenberga,a onda je usledilo pitanje upućeno ruskom predsedniku.

- Pročitao sam deklaraciju BRIKS-a, tamo se govori o globalnoj stabilnosti, regionalnoj stabilnosti i sigurnosti i o poštenom svetu. To je moto i ovog samita - započeo je Rozenberg.

- Ali, kako se to poklapa s vašim delima u protekle dve i po godine? Gde je tu pravda, stabilnost i sigurnost? Uključujući sigurnost Rusije. Pre početka specijalne vojne operacije, ruska teritorija nije napadana dronovima, nisu bombardovani ruski gradovi, niti su strane sile okupirale rusku teritoriju - pitao je Putina novinar BBC-ija.

- U okvirima sigurnosti, da ja vas pitam, da li je fer što smo se godinama žalili našim zapadnim partnerima da ne šire NATO na istok? Da li je fer što su nas lagali u lice, obećavajući da takvog širenja neće biti? Je li fer što su se zavukli u naše dvorište i počeli da grade vojne baze? Je li to fer? - uzvratio je Putin i nastavio:

- Je li fer izvesti državni udar u Ukrajinu 2014, zanemarujući sve principe međunarodnog prava i povelju UN-a? Finansirali su državni udar u Ukrajini, gurajući situaciju do faze usijanja. Da li je to fer u okvirima globalne sigurnosti? Govorili smo im, ne činite to, narušavate našu sigurnost. Svejedno su učinili. Je li to fer? Poenta je da pravde nema. Mi hoćemo to promeniti. I promenićemo - odgovorio je Putin.

Ruski predsednik novinaru BBC-ija je za kraj dozvolio još jedno pitanje. Rozenberg je Putina pitao o nedavnim obaveštajnim izveštajima britanske službe MI5 u kojima se navodi da je ruska obaveštajna agencija inicirala operaciju koja je i dalje u toku a njena je suština stvoriti, kako tvrdi MI5, "trajni haos na britanskim i evropskim ulicama", prenosi Jutarnji.

Putin je na te tvrdnje počeo da se smeje.

- Hvala vam što ste me podsetili na to pitanje. To što govorite je čista glupost - odgovorio je novinaru BBC-ija.

