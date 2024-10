Pevač Era Ojdanić šokirao je sve priznanjem o odnosu sa porodicom Bore Drljače.

Naime, kako je nedavno obeležena godišnjica smrti Bore Drljače folker je otkrio da li je posetio njegov grob. Foto: ATA images, V. Danilov

- Prisetio sam se, ali njihova deca me nisu zvala ni na 40 dana, ni na pola godine, ni na godišnicu. Nisu me zvali, a da su me zvali odazvao sam se. Ja da sam otišao lično, nisam ni to. Ne mogu Boru da zaboravim. On meni uvek nedostaje. Ja uvek očekujem da se pojavi iza kamere i kaže: "Nema boljeg od Bore", a ja da dodam: "Nema boljeg od Ere" - govorio je Era, pa otkrio da li su kolege previše brzo zaboravile Boru:

- Potpuno ste u pravu. Bora je jedno veliko ime koje je ostavilo toliko dobrih dela i hitova, da će to generacije da pevaju. On je dobar čovek, dobar domaćin i kolega bio prema meni. Nikad se nismo zamerili na turnejama, uvek smo pravili zajednički šou.

Podsetimo, narodni pevač Borislav Bora Drljača preminuo je u 80. godini nakon teške bolesti.

(Pink)

BONUS VIDEO: