In the Sahara Desert, ephemeral lakes like Sebkha el Melah can transform the dry landscape after heavy rainfall. 🌧️#Landsat data enable scientists to study these lakes for clues about past & possible future greening of the region in a changing climate.https://t.co/c6k8dkfb5G pic.twitter.com/l09d6C7M70 — NASA Landsat (@NASA_Landsat) October 23, 2024