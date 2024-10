Željko Bebek, legenda jugoslovenske rok scene i nekadašnji član "Bijelog dugmeta" i dalje nastupa iako je na pragu devete decenije.

Uprkos velikoj slavi, pojedine informacije o njemu i dalje malo ko zna. Pevač je jednom prilikom otkrio da je njegovo pravo ime Želimir. Foto: Z. Milutinović/ATA images

- Ja sam ustvari Želimir, ali me niko ne zove tako. To stoji u dokumentima i kad pročitaju ljudi to u dokumentima, onda kažu: 'Ja mislio ti Željko'. Kad smo sarađivali ovde u studiju, pa kad bismo hteli na Instagramu da objavimo da smo radili zajedno, onda napišemo Branimir, Želimir i Zvonimir. Miroljupci, mirotvorci - ispričao je on, misleći na saradnika Branimira Mihaljevića i sina Zvonimira, sa kojim je snimio i duet. Foto: Z. Milutinović/ATA images

Podsetimo, pevač Željko Bebek danima je u žiži interesovanja zbog otkazanog koncerta u Beogradu, u Sava centru.

Prodaja karata je prekinuta, a koncert je iz svoje liste nastupa izbacio i sam Bebek.

- Koncert Željka Bebeka zakazan za 15. novembar 2024. godine u Sava centru se otkazuje zbog nepredvidivih tehničkih okolnosti - istakli su organizatori.

