Glumac je spomenuo kako je čitav život poluprofesionalno igrao fudbal, te da su povrede ostavile posledice.

- To sada sve dolazi na naplatu, ali vrat mi je zapravo povređen još otkad sam snimao film sa Šarliz Teron. To je bio njen prvi film u kojem je igrala glavnu ulogu, a ja sam igrao nekog doktora Strasera, opasnog tipa. To je bila zahtevna uloga - ispričao je.

Međutim, Šerbedžija se nije povredio na snimanju pomenutog filma. Sa suprugom Lenkom je te 1997. iznajmio vilu u Malibuu. S obzirom na to da je Lenka odlična u surfovanju, on je odlučio da isproba taj sport. Međutim, naišao je veliki talas, koji ga je oborio. Foto: ATA images

- Odveli su me u Providens Sejnt DŽons Helt Centar, gde su mi napravili 24 snimka vratne kičme. Nije bilo slomljeno ništa - rekao je.

Dok je čekao nalaze, ušao je Al Paćino, koga je Rade upoznao na 51. izdanju Venecijanskog filmskog festivala.

Foto: Profimedia

- Upitao sam ga seća li me se. Rekao je: "Ne". Ja mu ispričam da smo zajedno primali nagrade, ali valjda je i on bio ošamućen pa je rekao: "Pa šta?" Ja kažem: "Ništa, baš ništa", i tako se rastanemo. Nikad sebi to neću oprostiti. Sreo sam ga kasnije na njegovoj predstavi, ali nisam mu rekao da sam to tada bio ja - kazao je.

