Naime, kako je ispričala u svom videu koji polako prikuplja milion pregleda, Iva radi već neko vreme u SAD, a na poslu se sprijateljila sa koleginicom iz Meksika.

Kako ova Hrvatica navodi, ona ju je odmah zavolela, čak joj je kupila bez ikakvog povoda ogrlicu koju ne skida sa vrata. Priča njene koleginice nije nimalo laka, kako nam je otkrila uplakana Iva.

- Ovo vam je Amerika. Upravo sam ispred bolnice. Moja koleginica sa posla koja ima 42 godine, Meksikanka, koja ima četvoro dece u rasponu od 10 do 20 godina i sama je, imala je moždani udar na poslu. Prebačena je helikopterom sa ostrva za Boston, imala je operaciju i sada je na intenzivnoj nezi i nije imala nikoga da je poseti - govori ona kroz suze dok sedi u automobilu.

Rekla joj je iskreno da nema dovoljno novca da pošalje deci da dođu da je posete, jer je radila mnogo ovog meseca da bi im platila stanarinu.

- Poslodavca, naravno, nije briga. Nikog nije briga zapravo. Ja sam došla da je posetim jer nije bila ništa nego dobra prema meni. I ovaj lančić koji imam mi je ona kupila, bez ikakvog razloga za vreme leta, zato što sam joj bila draga. NJen celi račun za bolnicu je 55.000 dolara, ali srećom Masačusets je okej po tom pitanju i, ako nemaš novca da platiš, finansiraće iz fonda.

@d_iva7 Radis da bi umro sam #pomozi #amerika #zdavstvo #prijatelji #tiktokhrvatska ♬ original sound - Iva Anic

Pružili su joj pomoć i stabilno je što je najbitnije. Toliko me je zaboleleo kad raiš tolik opuno da pružiš deci život i onda završiš u bolnici i nemaš nikog. Rekla mi je da sam joj ja najbliži prijatelj - nastravlja ona.

Javila joj se i pitala dragu koleginicu da li joj je nešto potrebno, a ona joj je samo zatražila jednu pidžamu.

- Sve me je ovo užasno pogodilo i vrlo sam osetljiva po tom pitanju. Da nemaš nikog, da gazde i nikog nije briga. Ja ti donosim pidžamu koja nisam tvoj privatni prijatelj, već koleginica sa posla. Jako me to boli. Gledajte ljude oko sebe i pomozite kome možete - za kraj je rekla Iva.

U opisu je napisala: "Radiš da bi umro sam" i mnogi su pokušavali u komentarijma da joj pruže podršku i uteše, a naročito ljudi koji su živeli tamo ili imali ikakvog radnog iskustva u Americi.

BONUS VIDEO:

(Ona.rs)