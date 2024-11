Bukti rat između Jelene Karleuše i Olivera Mandića. Nakon 25 godina pevačica je otkrila detalje o ubistvu njenog nekadašnjeg dečka Zorana Davidovića Ćande, na koje ju je, kako tvrdi, upozorio muzičar Oliver Mandić. Jelena je otkrila da je pevač informaciju o ubistvu njenog tadašnjeg dečka dobio u kući Cece Ražnatović zbog čega se oglasio Mandić i to demantovao.

- Sve što je Karleuša izgovorila je velika laž. Ona je ozbiljno bolesna. Poručio bih joj da vežba pevanje i da se leči - izjavio je Mandić za Kurir.

- Za početak neka svima bude jasno, Oliver Mandić je ovo morao da izjavi. Pod prisilom Svetlane Ražnatović. Ova izjava je stigla svim novinarima od strane PR-a Svetlane Raznatović. Novinari mu znaju ime. To što sam rekla da su se u kući te žene planirala ubistva, pa to je opšte poznata činjenica, imate vrlo javne izjave raznih svedoka saradnika. Nisam joj ja kriva za njenu ružnu prošlost. To što je shvatila da je njena tadašnja pudlica Oliver Mandić zapravo bio i insajder i informer, da ne kažem cinkaros, i što je prenosio šta je čuo u njenoj kući, to je već njen problem. Oliveru Mandiću poručujem ti možda jesi narkoman i cinkaroš, ali si nehotice učinio dobro delo-spasio si mi život. Hvala ti što si Marini Tucaković kao prava tračara pričao šta si čuo u Cecinoj kuci! Ona je odmah pozvala moju majku i ja sam danas živa. Zahvaljujuci tebi! Živi sada sa tim! Želim ti dug život, da što duže uživas gledajući me kako se svetim svima onima koji su učestvovali u krvavom piru gde su mnogi izgubili život.I nemoj više da ti se desi da me ovako vređas. Ja bolesna što govorim istinu ili ti, uplaženi zavisnik bez kičme? Nema potrebe to da radiš, davno su mrtvi i Arkan i Spasojević i svi oni kojih si se plašio i koji su te kao devojčicu šamarali. Šta ćes, i kriminalci ne vole narkomane. A, ni Ceca ti više nije u snazi, ostvarila joj se najveća noćna mora-ja- poručila je pevačica.

Kurir