Modna kreatorka Verica Rakočević u braku je sa 35 godina mlađim Veljkom Kuzmančevićem, a jednom prilikom progovorila je o potomstvu.

Verica Rakočević otkrila je tada da je Veljko svestan da u njihovom braku potomstvo nije moguće, te je priznala da bi se razvela ukoliko bi njen suprug poželeo da postane otac. Foto: ATA images

- Kao svaka druga osoba koja iznosi svoj stav na tu temu... Potomstvo je nešto sa čim svaki čovek, pored potrebe, mora da oseti i ogromnu odgovornost - rekao je nedavno Veljko, dok je Verica navela da bi želja za detetom dovela do razvoda.

- Mi smo u braku u kome je potomstvo nemoguće. Veljkov izbor je trenutno takav i bez obzira na to što misli da je to zauvek tako, ne znači da se jednog dana neće promeniti. Ako to bude za mog života, nećemo biti muž i žena, ali bićemo svakako najbolji prijatelji. Na našu sreću, trenutno živimo jako srećan život. Koliko će on trajati samo Bog zna, jer on nas je u svoj njegovoj nespojivosti spojio - objasnila je tada kreatorka. Foto: ATA images

"Ne razume ljude kojima su deca najvažnija"





- Moj muž ne želi decu i poštovaću njegovu odluku. Više puta je rekao da ne razume ljude kojima su deca najvažnija na svetu - istakla je Verica za "Informer".

Ona iza sebe ima već dva braka i troje dece, dok je njenom izabraniku ovo prvi brak.

(Informer.rs)

