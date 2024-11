Siniša Mihajlović rođen je u Vukovaru, gradu koji danas pripada Hrvatskoj, ali je igrao za Srbiju i celi život je ponosno isticao da je Srbin, čak je zbog toga često bio kritikovan u komšijskim medijima. Proslavljeni fudbaler i trener, koji nas je nažalost napustio sredinom decembra 2022. godine posle izgubljene bitke sa leukemijom, nikada nije krio da je iz "mešanog" braka i uprkos tome je mnogo propatio za vreme rata, pošto mu je čak i najbolji prijatelj Hrvat srušio kuću.

- Ne mogu da poreknem da sam pola-pola, jer je moja majka katolikinja. Ranije je bilo ono kad se prijavljuješ na registraciji, pa moraš da kažeš šta si po nacionalnoj pripadnosti, a uvek sam pisao 'Jugosloven'. Kod mene u kući se uvek tako pisalo. Nije bilo Srbin ili Hrvat, uvek Jugosloven - rekao je Siniša Mihajlović jednom prilikom u intervjuu za B92 i dodao da je o ovim stvarima čak često razgovarao i sa majkom Viktorijom:

- Sećam se da sam majku pitao šta sam - Hrvat, Srbin? Ona mi je govorila da sam Jugosloven.

Upravo je Siniši majka bila i najveći autoritet u njegovom životu. Bila je stroga, oštra, ali znala je kako da "smiri" nestašnog Sinišu u detinjstvu i neke roditeljske "fore" je pokupio i od nje i koristio za svoje petoro dece.

- Uh, moja keva... Imala je one šibe, kao bič da je imala. Kao i varjača, drvena, njom me vijala dok sam bio mali. Posle sam bežao oko stola, nije mogla da me uhvati, pa je prođe. Ćale me nikad nije tukao, ali je bilo dovoljno da me pogleda i bilo je gotovo. Taj pogled je bio dovoljan. Ja kao roditelj ličim na oboje. U Italiji nema šiba, ni varjača (osmeh). Strog sam. Kad imaš petoro dece, mnogo je važna disciplina, ne može svako da radi šta hoće - govorio je Siniša Mihajlović.

- Moraju da budu dobri u školi, da i ponašanje bude dobro, kao i organizacija. Moraju da postoje pravila, da bi to moglo da funkcioniše. Od kad sam postao trener imam mnogo više vremena da provedem sa njima. Sina vodim da treniraju fudbal, ćerku vodim na jahanje, drugu ćerku na tenis. Kad sam tu, vodim ih.

Osvrnuo se takođe Siniša na svoj dobro poznati temperament koji ga je pratio kroz čitavu karijeru kao senka, ali i poreklo koje je mnogima bilo uvek "trn u oku". Čak i u Italiji je znao da bude na udaru jer je Srbin, a da li je Sinišu Mihajlovića ikada bilo sramota svoje nacionalnosti?

- Bilo je me je samo jednom stid. Bilo je mnogo stvari koje su se desile dok sam bio u Italiji gde sam mogao da se postidim, ali jednom jesam, kad je bila prekinuta utakmica u Đenovi. Tad sam se prvi put postidio što sam Srbin... - rekao je Mihajlović misleći naravno na čuvenu utakmicu koju je reprezentacija Srbije igrala protiv Italije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2012. godine, za šta je FSS žestoko kažnjen.

Podsetimo, Siniša Mihajlović je preminuo je 16. decembra 2022. godine i sahranjen je tri dana kasnije na groblju u Rimu, gde su ga ispratili navijači, prijatelji i porodica.

