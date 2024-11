Glumački par Tijana i Slaviša Čurović u braku su dobili ćerku Taju koja je njihov najveći ponos.

NJihova mezimica je izrasla u predivnu i prepametnu devojku, a svako ko ju je video prokomentarisao je da je ćerka Tijane i Slaviše Čurovića mamina slika i prilika. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Svoju ćerku bih opisao kao jednu pametnu devojku koja zna šta hoće, želi da se bavi naukom i ja mislim da će ona u tome uspeti!, započeo je priču Čurović, a onda otkrio i šta mu "smeta" kod naslednice:

- Moja ćerka uči pet, šest sati dnevno, a za njenu školu je potrebno sat, dva, ali ona želi da zna više.

Tijana i Slaviša odlučili su da podrže svoju naslednicu, ali glumac priznaje da su se on i supruga u jednom trenutku zabrinuli za nju.

- Sad sam baš pitao Srđana Đokovića: "Šta si ti radio kada je Novak po ceo dan trenirao", a on mi kaže: "Ma rekao sam, pusti ga kada vidiš da to voli", eto, to i ja sada kažem svojoj Tijani, rekao je glumac u emisiji "Bindž". Foto: V. Danilov

Slaviša je na kraju dodao da se plaši vremena u kojem njegova mezimica odrasta, kao i da su se neke vrednosti koje on smatra bitnim izgubile.

- Plašim se vremena u kojem moja ćerka odrasta, ovo digitalno vreme sa predatorskom svešću o sopstvenim interesovanjima, mogiućnostima i pravima za mene strašno, bio je iskren Čurović. Foto: V. Danilov

Podsećanja radi, sedam godina posle razvoda Tijana i Slaviša pružili su svojoj ljubavi još jednu šansu. NJihova romansa je počela pre više od 20 godina i to iz poslovne saradnje, a Slaviša je sada u emisiji "Bindž" otkrio detalje njihovog poznanstva, razvoda, a onda i ponovne bliskosti.

