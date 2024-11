Kako tvrdi Sašin blizak saradnik i prijatelj Zoran Pejić Peja, situacija ide nabolje.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Ide nabolje, meni je izuzetno drago što je tako, da ne ureknem. Svi naši drugari i ja se molimo bogu da Saša pobedi. Veliki je borac i sjajan čovek, zaslužuje da se izvuče. Ide nabolje, sporo je, ali ostvarljivo - rekao je, pa dodao: Foto: ATA images

- Fenomenatlo se drži. Svestan je onoga što treba da uradi. Putuje, odlazi u Francusku i vraća se kući. I ovde ima preglede i lekare koji brinu o njemu. Sada je okrenut svom zdravlju. Sve kontakte vezane za Grand obavlja putem telefona i daje direktive jer je on i dalje muzički mag i sve to bez njega ne bi bilo to što jeste - zaključio je Peja za "Svet".

