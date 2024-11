Iako "Raising Trump" otkriva neverovatne detalje iz detinjstva Ivanke, Donalda Juniora i Erika, važno je napomenuti da su i Donald i Ivana imali zanimljiva detinjstva. Donald je, navodno, udario svog nastavnika muzičkog u drugom razredu, dok je Ivana bila zamena u čehoslovačkom ski timu tokom Olimpijskih igara 1972. godine.

Evo najluđih priča koje je Ivana ispričala u svojoj knjizi:

1. Jedini gost na dečjim druženjima bio je Majkl DŽekson

Ivana je imala stroga pravila o tome ko može dolaziti u Trampovu kulu na dečja druženja, a jedini koji je uvek bio dobrodošao bio je – Majkl DŽekson. Ivana piše: „Nisam podržavala dečje druženje u Trampovoj kuli. Tripleks je jednostavno bio prevelik i luksuzan... Jedina osoba koja je imala otvorenu pozivnicu da dođe kad god poželi bio je Majkl DŽekson. Gledali bi MTV, igrali Mario Broders ili Tetris, i gradili Trampovu kulu od Lego kockica. Majkl je bio tridesetogodišnje dete. Lakše se povezivao s Ivankom i dečacima nego s nama odraslima.” FOTO: Printscreen/ Youtube/NBC News, ABC News,

2. Prema Ivani, deca nisu vaspitavana da budu razmažena

Ivana je bila posvećena tome da deca ne postanu razmažena. Svakog leta vodila ih je na jug Francuske, ali su morali da putuju u ekonomskoj klasi dok je ona bila u prvoj. Kada bi je pitali zašto, odgovarala bi im: „Kad budete mogli da priuštite, letećete u prvoj klasi.” Deca nisu imala kreditne kartice, umesto toga, radili su u porodičnom biznisu. Erik je kosio travu na golf terenu, a Ivanka je radila u cvećari u hotelu.

3. Donald Junior i Erik su pronašli svoju dadilju mrtvu u podrumu

Odmalena su deca Tramp imala mnogo zaposlenih u kući, uključujući kućne pomoćnice, kuvare, obezbeđenje i dadilje. Ivana priča kako su joj jednog dana Donald Junior i Erik, dok je bila van grada, u suzama javili da su pronašli svoju dadilju onesvešćenu u podrumu – ispostavilo se da je dadilja preminula. Ivana takođe priča kako je Donald Junior jednom polomio nogu zbog nemarne dadilje, iako dečaci ponekad povrede sami sebe bez obzira na nadzor.

4. Donald Junior je bio privremeno izbačen iz porodice

Iako deluje da je porodica Tramp danas veoma povezana, nije oduvek bilo tako. Ivana piše kako je Donald Junior u jednom periodu bio isključen iz porodice. Naime, Donald Junior je uzeo godinu pauze, preselio se u Aspen, u Koloradu, i postao barmen. Da bi izrazila nezadovoljstvo njegovim izborom, Ivana ga je privremeno "odsekla" od porodice. Na kraju, Donald Junior se vratio u NJujork i pridružio se porodičnom biznisu. Foto: Profimedia

5. Donald Trapm se plašio da će sin Donald Junior biti gubitnik

Dok je bila trudna sa prvim detetom, Donald Tramp nije želeo da nazove sina “Donald Tramp Junior.” NJegov razlog? Ivana piše:

“Rekla sam, ‘Zašto ne?’ On je odgovorio: ‘A šta ako bude gubitnik?’... Tada sam mu rekla: ‘Biće kako bude. Nosim svoje dete devet meseci, i tako će biti.’

Ipak, Ivanka je na svom krštenici upisana kao Ivana, mada su je gotovo uvek zvali Ivanka.

6. Donald Tramp je vratio Donalda Juniora Ivani

Nakon razvoda, Donald Tramp je navodno pokušao da sam odgaja Donalda Juniora, ali to nije dugo trajalo – zapravo, trajalo je samo deset minuta. Ivana piše da ju je Donald Stariji nazvao i rekao: “‘Ivana, zadržavam Dona. Nećeš ga dobiti nazad. Odgajaću ga sam.’ ‘U redu, zadrži ga,’ rekla sam. ‘Imam još dvoje dece da odgajam.’ Deset minuta kasnije telohranitelj je vratio Dona.”

7. Ivana je uvela red u belu kuću

Ivana ima nekoliko mišljenja o Beloj kući. Kaže da nije ljubomorna na Melaniju ovim rečima: “Iskreno, ne bih želela da budem u Melanijinim ‘Lubuten’ cipelama sada... Ne, ne želim ništa sa Vašingtonom. Šta ljudi rade za zabavu u Beloj kući? Bacaju kugle za kuglanje u podrumu dok ih obezbeđenje posmatra? Zaboravi. Radije bih bila tajni savetnik Donaldu iz udobnosti svoje kuće, ako bi me pozvao.”

Međutim, Ivana je možda ranije bila za to. Piše: “Osamdesetih godina Ronald Regan je poslao Donaldu pismo u kojem ga je pozvao da se kandiduje za predsednika, a ja sam mislila da je to sjajna ideja. Ali onda je došlo do skandala, i štampa ga je zamrzela, pa od kandidature nije bilo ništa. Verujem da uvek treba gledati u budućnost i ne pitati se ‘Šta bi bilo kad bi bilo?’ Ali u ovom slučaju, da nije bilo afere i da se Donald kandidovao ’92. i pobedio, dovela bih osoblje Bele kuće u red za deset dana.” Foto: Profimedia

8. Venčanje Donalda Trampa i Ivane definitivno nije bilo intimno

Ivana je prvo živela u Čehoslovačkoj, zatim u Montrealu, pre nego što se konačno preselila u NJujork. Tek što se preselila tamo, Ivana nije poznavala mnogo ljudi kada je upoznala Donalda Starijeg. Ivana je upoznala Donalda 1976. godine, a venčali su se 1977. Nažalost, tokom tog jednogodišnjeg vereničkog perioda, Ivana se nije u potpunosti privikla na njujorško društvo. U knjizi piše da je na njenom venčanju bilo 600 ljudi iz NJujorka i samo šest prijatelja iz Montreala. “Nisam poznavala nikoga, bila sam najtužnija žena” piše Ivana, što možda čini ovo jedno od najtužnijih venčanja ikada.

9. Nije Marli Mejpls, već je Ivankin uspeh na poslu doveo do kraha braka

Knjiga se bavi različitim pričama o razvodu Donalda i Ivane. Ivana često kao razlog razvoda navodi “devojku iz šou-biznisa,” Marlu Mejpls. Međutim, takođe sugeriše da je uzrok mogao biti i njen poslovni uspeh, Ivana je počela da upravlja raznim poslovima Tramp korporacije i, po svemu sudeći, bila je previše uspešna po mišljenju njenog supruga. Ivana piše: “Mislim da je Donald verovatno osećao malo ljubomore prema mom uspehu. I osećala sam to. Nije mogao ništa da učini. Video je koliki sam profit ostvarivala, pa me nikad ne bi otpustio iz Atlantik Sitija. Nikad me ne bi otpustio iz Plaza hotela jer sam radila sjajan posao. A možda je to pomalo i zamerao... Bila sam previše uspešna da budem gospođa Tramp... U našem braku nije moglo biti dve zvezde. Tako da je neko morao da ode.” Foto> profimedia

10. Evo šta zaista misli o Marli Mejpuls

Kroz knjigu, Ivana naziva Marlu Mejpuls „plesačicom” i, čini se, krivi nju za ceo razvod. U jednom delu, Ivana piše: „Ne kažem da bismo Donald i ja i dalje bili zajedno da nije bilo te plesačice ili da moj život od razvoda nije bio prepun ljubavi, putovanja, uspeha i smeha. Imala sam divan život. Ali ta žena je svesno ušla u vezu sa mojim mužem, ocem troje male dece. Aktivno je učestvovala u tome da me javno ponizi i indirektno ugrozi moju decu mesecima. Prošla sam kroz pakao, i očekivalo se da prihvatim njeno prisustvo oko svoje dece?"

Ivana takođe tvrdi da je Donald oženio Marlu iz osećaja odgovornosti, a ne ljubavi: „Nakon što je ta plesačica ostala trudna i dobila ćerku, Donald ju je oženio. Ceo svet je gledao. Nije mogao da ne oženi majku svog novog deteta, bez obzira na to da li je zaista bio zaljubljen.”

Prema Ivani, Donald je prosidbu izveo na način koji je tipičan za njega. Piše:

„Mesecima pre toga, govorio bi: 'Ako me ne oženiš, uništićeš svoj život.’”

